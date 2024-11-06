Τα αποτελέσματα των εκλογών του 2024 έσπασαν αρκετά ρεκόρ σε όλη την Αμερική.

Ο 78χρονος Ντόναλντ Τραμπ με την είσοδό του στον Λευκό Οίκο, κατακτά το ...τρόπαιο του μεγαλύτερου σε ηλικία προέδρου των ΗΠΑ.

Η νίκη του ανοίγει επίσης το δρόμο για τον υποψήφιό του, γερουσιαστή JD Vance, να γίνει ο πρώτος νεότερος αντιπρόεδρος της χώρας.

Οι ψηφοφόροι στο Ντελάγουερ εξέλεξαν το πρώτο τρανς μέλος του Κογκρέσου και το Νιου Τζέρσεϊ τον πρώτο Κορεάτη Αμερικανό γερουσιαστή της χώρας.

Δείτε μερικές από τις ιστορικές πρωτιές των εκλογών του 2024:

JD Vance Ούσα Βανς

Η ιστορική νίκη του Τραμπ ανοίγει το δρόμο για τον αντιπρόεδρό του, Βανς, να γίνει ο πρώτος αντιπρόεδρος της χιλιετίας και ένας από τους νεότερους αντιπροέδρους στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο Βανς, πρώην ένας από τους ισχυρότερους επικριτές του Τραμπ, έγινε γνωστός ως συγγραφέας ενός best seller απομνημονεύματα. "Hillbilly Elegy", και στη συνέχεια κέρδισε τη θέση του στη Γερουσία το 2022.

Η Usha Vance, 38, δικηγόρος και σύζυγος του JD Vance, πρόκειται να γίνει η πρώτη Ινδοαμερικανίδα και η Ινδή δεύτερη κυρία μετά την εκλογή του Τραμπ.

Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ

Lisa Blunt Rochester AP Photo

Η βουλευτής Lisa Blunt Rochester (D) θα γίνει η πρώτη γυναίκα που θα εκπροσωπήσει το Delaware στη Γερουσία και η τέταρτη μαύρη γυναίκα που θα υπηρετήσει στην αίθουσα, μετά την Carol Moseley Braun (D-Illinois), την Kamala Harris (D-California) και τη Laphonza Butler. (Δ-Καλιφόρνια).

Άντζελα Άλσσμπρουκς

Angela Alsobrooks AP Photo

Η Angela Alsobrooks, 53, γίνεται η πρώτη μαύρη γυναίκα που εκπροσωπεί το Maryland στη Γερουσία μετά τη νίκη εναντίον του πρώην κυβερνήτη του Maryland GOP Larry Hogan. Η Άλσσμπρουκς, στέλεχος της κομητείας και πρώην δικηγόρος της κομητείας του Πρίγκιπα Τζορτζ, και η βουλευτής Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ (Ντελάγουερ), θα γράψουν επίσης ιστορία ως οι δύο πρώτες μαύρες γυναίκες που θα υπηρετήσουν στη Γερουσία ταυτόχρονα.

Σάρα ΜακΜπράιντ

Sarah McBride AP/PHOTO

Η γερουσιαστής της πολιτείας Ντέλαγουερ Σάρα ΜακΜπράιντ (D), 34 ετών, πρόκειται να γίνει το πρώτο τρανς μέλος του Κογκρέσου, αφού κέρδισε τη μοναδική έδρα της πολιτείας στη Βουλή. Η ΜακΜπράιντ έγραψε για πρώτη φορά ιστορία ως η πρώτη ανοιχτά τρανς γερουσιαστής της χώρας όταν κέρδισε την εκλογή της τον Νοέμβριο του 2020 και καταλαμβάνει τη θέση που άδειασε ο Μπλαντ Ρότσεστερ.

Τζούλι Τζόνσον

Julie Johnson AP Photo

Η βουλευτής της πολιτείας του Τέξας Τζούλι Τζόνσον, μια 58χρονη Δημοκρατική, αναμένεται να κερδίσει την κούρσα της για να εκπροσωπήσει την 32η Περιφέρεια του Τέξας στη Βουλή και θα γίνει το πρώτο ανοιχτά LGBTQ άτομο που θα εκλεγεί στο Κογκρέσο από το Νότο. Αναλαμβάνει τη θέση που άφησε ο βουλευτής Κόλιν Όλρεντ, ο οποίος έκανε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να εκδιώξει τον Ρεπουμπλικανό γερουσιαστή Τεντ Κρουζ.

Άντι Κιμ

Andy Kim AP Photo

Ο βουλευτής Andy Kim (D), 42 ετών, θα καλύψει τη θέση της Γερουσίας του Νιου Τζέρσεϊ που κατείχε, μέχρι πρόσφατα, ο Δημοκρατικός Bob Menendez, ο οποίος παραιτήθηκε τον Αύγουστο μετά από ομοσπονδιακή καταδίκη για δωροδοκία. Γίνεται ο πρώτος Κορεάτης Αμερικανός που υπηρέτησε στη Γερουσία.

