Γερμανία: Άδεια μετ' αποδοχών σε περίπτωση αποβολής θεσπίζει σχέδιο νόμου

Άδεια μετ' αποδοχών για τις γυναίκες που αποβάλλουν κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης προβλέπει σχέδιο νόμου το οποίο αναμένεται να κατατεθεί το προσεχές διάστημα στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, έπειτα από συμφωνία της κυβέρνησης μειοψηφίας (SPD/Πράσινοι) με βουλευτές της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια μετ’ αποδοχών δεν προβλέπεται σε περίπτωση αποβολής μέχρι την 24η εβδομάδα και εάν το έμβρυο ζυγίζει λιγότερο από 500 γραμμάρια· όμως το σχέδιο νόμου που ετοιμάζει το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικογένειας εισηγείται το όριο προστασίας της μητρότητας να τεθεί στις 15 εβδομάδες, με την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να προτείνει η πρόβλεψη άδειας να αφορά ήδη την αποβολή έως την 13η εβδομάδα της κύησης.

Η Επαγγελματική Ένωση Γυναικολόγων σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι μία στις τρεις γυναίκες βιώνει στη ζωή της τουλάχιστον μία αποβολή, η οποία αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική κατάσταση, σωματικά και ψυχολογικά. «Για τις περισσότερες γυναίκες, μια αποβολή αποτελεί απόλυτο σοκ και ένα γκρεμισμένο όνειρο», δηλώνει σε ρεπορτάζ του WDR η ψυχολόγος Κάτριν Άιχορν και επισημαίνει ότι πολλές φορές η γυναίκα αισθάνεται ακόμη και ότι ευθύνεται η ίδια, ότι έκανε λάθος.

Το σχέδιο νόμου καταρτίστηκε κυρίως χάρη στον αγώνα που έδωσε η Νατάσα Ζαγκόρσκι, η οποία το 2019 βίωσε μια αποβολή, ο θεράπων ιατρός της ωστόσο δεν ενέκρινε αναρρωτική άδεια και της δήλωσε ότι μπορούσε την επόμενη μέρα να επιστρέψει κανονικά στην εργασία της.

Η κυρία Ζαγκόρσκι ερεύνησε το θέμα και ανέδειξε μεταξύ άλλων το γεγονός ότι –όπως αναφέρει το ασφαλιστικό ταμείο IKK Südwest– πάνω από το 60% των γυναικών που βίωσαν αποβολή υπέφεραν στην συνέχεια από ψυχικές ασθένειες και απουσίασαν τελικά για μεγαλύτερο διάστημα από την εργασία τους.

Το 2022 η Νατάσα Ζαγκόρσκι ξεκίνησε συλλογή υπογραφών για την «προστασία της μητρότητας έπειτα από αποβολή» και συγκέντρωσε πολύ γρήγορα 50.000 υπογραφές, οι οποίες κινητοποίησαν κατόπιν την κυβέρνηση.

«Χωρίς την Νατάσα Ζαγκόρσκι, δεν θα υπήρχε το θέμα στην ημερήσια διάταξη της Bundestag», δήλωσε ο βουλευτής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Έρικ φον Μαλότκι και απηύθυνε έκκληση προς τους άρρενες συναδέλφους του «να σταματήσουν να θεωρούν ασήμαντη την πολιτική για τα γυναικεία θέματα και να ανοίξουν τον δρόμο για λύσεις».

«Οι γυναίκες που έχουν γεννήσει νεκρό το παιδί τους χρειάζονται ασφαλή χώρο προκειμένου να μπορέσουν να επεξεργαστούν αυτή την δύσκολη απώλεια», δήλωσε η αρμόδια της Χριστιανικής Ένωσης για θέματα οικογένειας, Σίλβια Μπρέχερ.

Η ίδια η κυρία Ζαγκόρσκι, αν και θα ήθελε το όριο για την προστασία της μητρότητας να τεθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα στην κύηση, χαρακτήρισε το όριο των 13 εβδομάδων «σημαντικό ορόσημο», εφόσον τελικά εγκριθεί.

«Αυτό θα έκανε την ζωή πολλών γυναικών πιο εύκολη, σε μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά εύκολη είναι», δήλωσε και πρόσθεσε ότι κάθε γυναίκα γνωρίζει καλύτερα ποιες είναι οι ανάγκες της.

«Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες βρίσκουν την εργασία υποστηρικτική σε μια τέτοια κατάσταση, καθώς αποσπά την προσοχή και βοηθά να αντιμετωπιστεί το αίσθημα αδυναμίας που μπορεί να βιώσει μια γυναίκα σε αυτή τη θέση», εξήγησε η ψυχολόγος Κάτριν Άιχορν.

Το σχέδιο νόμου εκτιμάται ότι θα εγκριθεί εντός Ιανουαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

