Σαουδική Αραβία: 6 Ιρανοί εκτελέστηκαν για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών

Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε σήμερα την εκτέλεση έξι Ιρανών που είχαν καταδικαστεί σε θανατική ποινή για παράνομη διακίνηση ναρκωτικών, προκαλώντας την αντίδραση της Τεχεράνης που κάλεσε τον Σαουδάραβα πρέσβη στην ιρανική πρωτεύουσα.

Ο αριθμός των εκτελέσεων θανατοποινιτών στο σουνιτικό βασίλειο άγγιξε αριθμό ρεκόρ το 2024, με 330 εκτελέσεις, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου, που βασίστηκε σε επίσημα στοιχεία.

Οι έξι Ιρανοί εκτελέστηκαν στο Νταμάμ, στο ανατολικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας, αφού κρίθηκαν ένοχοι ότι «μετέφεραν λαθραία χασίς» στο βασίλειο, ανέφερε το σαουδαραβικό υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία της εκτέλεσης των έξι Ιρανών.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως κάλεσε τον Σαουδάραβα πρέσβη στην Τεχεράνη για να του επιδώσει νότα διαμαρτυρίας για τις εκτελέσεις που η Τεχεράνη χαρακτήρισε «απαράδεκτες» που «παραβιάζουν τους κανόνες διεθνούς δικαίου».

Υπενθυμίζεται ότι με μια συμφωνία, που έγινε με μεσολάβηση της Κίνας το 2023, Τεχεράνη και Ριάντ αποκατέστησαν τις διμερείς τους διπλωματικές σχέσεις μετά από χρόνια εχθρότητας.

Το 2024, 117 άνθρωποι εκτελέστηκαν για διακίνηση ναρκωτικών στη Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένων 85 αλλοδαπών, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας ξεκίνησαν εκστρατεία για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών το 2023, με μια σειρά από επιδρομές και συλλήψεις.

Η μοναρχία του Κόλπου είναι μια μεγάλη αγορά για το captagon, ενός συνθετικού ναρκωτικού που μοιάζει με αμφεταμίνη, που παράγεται στη Συρία και τον Λίβανο, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το 2024, η Σαουδική Αραβία εκτέλεσε συνολικά 338 άτομα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, σε σύγκριση με 170 το 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

