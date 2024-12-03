Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γεωργίας επιβεβαίωσε σήμερα το αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών τις οποίες κέρδισε στα τέλη Οκτωβρίου το κυβερνών κόμμα, εν μέσω ενός κύματος φιλοευρωπαϊκών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης.

Η αντιπολίτευση διεκδικεί εδώ και περισσότερο από έναν μήνα τη διεξαγωγή νέων εκλογών, κατηγορώντας το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 2012, ότι νόθευσε τις εκλογές. Εξάλλου, από την Πέμπτη, διαδηλώσεις, που έχουν αμαυρωθεί από βία, θέτουν στο στόχαστρο την κυβέρνηση, την οποία κατηγορούν για φιλορωσικές αυταρχικές και ότι έβαλε στην αναμονή τις φιλοδοξίες ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα μέσα Νοεμβρίου, ομάδες της αντιπολίτευσης και η πρόεδρος Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που βρίσκεται σε ρήξη με την κυβέρνηση οι εξουσίες όμως της οποίας είναι περιορισμένες, είχαν καταθέσει προσφυγή ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου ζητώντας την ακύρωση των αποτελεσμάτων του βουλευτικών εκλογών της 26ης Οκτωβρίου.

Το Δικαστήριο, σε μια απόφαση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, απέρριψε το αίτημα, διευκρινίζοντας πως η ετυμηγορία του είναι τελεσίδικη και δεν μπορεί να εφεσιβληθεί.

Μια απόφαση που μπορεί να μεγεθύνει την απογοήτευση χιλιάδων Γεωργιανών που διαδηλώνουν κάθε βράδυ από την Πέμπτη. Μια νέα συγκέντρωση προβλέπεται για το βράδυ στην πρωτεύουσα Τμπιλίσι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

