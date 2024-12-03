Γεωργία: Αναφορές για παραίτηση του ηγέτη του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο»

Το τηλεοπτικό κανάλι της γεωργιανής αντιπολίτευσης Mtavari Arkhi ανέφερε ότι ο Ιρακλί Γκαριμπασβίλι, ο ηγέτης του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο της Γεωργίας, εγκαταλείπει τη θέση του.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από το κόμμα Γεωργιανό Όνειρο και το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει το τηλεοπτικό ρεπορτάζ.

Ο πρωθυπουργός της Γεωργίας Ηρακλί Κομπαχίτζε δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι η προσπάθεια να οργανωθεί «επανάσταση» στη χώρα απέτυχε, μετά την πέμπτη διαδοχική νύχτα διαδηλώσεων κατά της απόφασης να ανασταλούν οι συνομιλίες για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

