Ικανοποίηση Νετανιάχου με δηλώσεις Τραμπ για Χαμάς

«Σε ευχαριστώ πρόεδρε Τραμπ», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου με αφορμή το αυστηρό μήνυμα του νεοεκλεγέντα προέδρου των ΗΠΑ, προς την Χαμάς.

Ο Ντόναλτ Τραμπ, σε χθεσινές του δηλώσεις, προειδοποίησε την Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, υπογραμμίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «θα το πληρώσει ακριβά».

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Τραμπ για τη χθεσινή του αυστηρή δήλωση σχετικά με την αναγκαιότητά της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους» είπε τονίζοντας πως αυτό αποτελεί υποχρέωση της με την η στάση των ΗΠΑ πλέον να δίνει άλλη δυναμική στη συνεχιζόμενη προσπάθειά του Ισραήλ για την επίτευξη αυτού του σκοπού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.