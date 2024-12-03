«Άνοιγμα» Μακρόν σε Τραμπ: Τι σηματοδοτεί η επίσκεψή του στη Γαλλία

Την περίοδο που η γαλλική κυβέρνηση βρίσκεται στον «αέρα», ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να παρευρεθεί στα πιο περίφημα εγκαίνια της χρονιάς - στα αποκαλυπτήρια του πρόσφατα ανακαινισμένου καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων πέντε χρόνια μετά από την πυρκαγιά.

Στο ερώτημα τι σηματοδοτεί η επίσκεψη του εκλεγμένου Αμερικανού προέδρου και μεγιστάνα στη Γαλλία, προσπαθεί να δώσει απάντηση ο αρθρογράφος του CNN, Στίβεν Κόλινσον.

Η κίνηση Μακρόν

Το ταξίδι του 47ου προέδρου των ΗΠΑ στο Παρίσι, στο περιθώριο του ανοίγματος της Παναγίας των Παρισίων εκτιμάται πως αποτελεί μια προσπάθεια του Μακρόν - ο οποίος αντιμετωπίζει ισχυρή κυβερνητική κρίση - να ξαναθερμάνει τις σχέσεις του με την Ουάσιγκτον, αλλά και μια πρόθεση να επιβεβαιώσει παράλληλα τον πρωτεύοντα ρόλο της Γαλλίας, στο περιθώριο της όξυνσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας αλλά και με δεδομένο την υποχώρηση της πρωτοκαθεδρίας της Γερμανίας μετά την αποχώρηση της Άγκελα Μέρκελ από την Καγκελαρία.

«Λίγοι ξένοι ηγέτες έκαναν περισσότερα για να προσελκύσουν τον Τραμπ όταν ήταν ο 45ος πρόεδρος. Ο Μακρόν τον αντιμετώπισε με τέτοιο σεβασμό στην παρέλαση για την Ημέρα της Βαστίλης στα Ηλύσια Πεδία που ο Τραμπ επέστρεψε στο σπίτι θέλοντας μια δική του στρατιωτική παρέλαση για την εθνική εορτή των ΗΠΑ, στις 4 Ιουλίου».. Τώρα «ο Γάλλος πρόεδρος φαίνεται να ξεπερνάει τον εαυτό του για ακόμη μια φορά» αναφέρει ο Κόλινσον, σημειώνοντας πως ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ θα βρίσκεται στη Γαλλία για να παραβρεθεί στην τελετή του ανοίγματος εκ νέου του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων, στην οποία προσκλήθηκαν όχι λιγότεροι από πενήντα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων.

Πανηγυρική επιστροφή Τραμπ στη παγκόσμια σκηνή

Παράλληλα, η παρουσία του Τραμπ στο άνοιγμα της ιστορικής εκκλησίας αποτελεί μια ευκαιρία για την επιστροφή του Τραμπ στη παγκόσμια σκηνή, την ώρα που οι Ευρωπαίοι συμμάχοι της Ουάσιγκτον κλονίζονται από εσωτερικές κρίσεις.

«Η πρόσκληση θα σηματοδοτήσει τη μεγάλη επιστροφή του [σ.σ. Τραμπ] στην παγκόσμια σκηνή, λέει τα πάντα για τη γρήγορη μετάβαση της εξουσίας στον εκλεγμένο πρόεδρο έξι εβδομάδες πριν αυτός ξεκινήσει τη δεύτερη θητεία του» συμπληρώνει ο ίδιος και συνεχίζει ως εξής: «Ο Τραμπ δεν περιμένει τον Ιανουάριο για να ξεκινήσει τη νέα του εξωτερική πολιτική - έχει ήδη απειλήσει με εμπορικό πόλεμο τον Καναδά και το Μεξικό και έδειξε ποιος είναι το αφεντικό όταν ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό έσπευσε στη Φλόριντα για να τον κατευνάσει την περασμένη εβδομάδα».

Λίγες μέρες πριν ο Αμερικανός ηγέτης δεν δίστασε να στείλει αυστηρό μήνυμα προς τη Χαμάς, καλώντας την να απελευθερώσει τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά μέχρι την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου, υπογραμμίζοντας πως σε διαφορετική περίπτωση «θα το πληρώσει ακριβά».

Το δίλημμα με το οποίο παλεύει κάθε παγκόσμιος ηγέτης

Ίσως το πιο σημαντικό για την παγκόσμια σκακιέρα επισημαίνει το ίδιο δημοσίευμα, είναι ότι το ταξίδι του Τραμπ θα τονίσει το δίλημμα με το οποίο παλεύει κάθε παγκόσμιος ηγέτης: πώς να αντιμετωπίσει έναν νέο Αμερικανό πρόεδρο που είναι βέβαιο ότι θα είναι πιο επιθετικός και ιδιότροπος στην παγκόσμια σκηνή από ό,τι ήταν ακόμη και στην πρώτη του ταραχώδη θητεία — και που συχνά προτιμά την παρέα αυταρχικών ηγετών από τους δημοκρατικούς συμμάχους.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος διασκεδάζει με την επιστροφή του στο διεθνές προσκήνιο μετά την είδηση ​​της πρόσκλησης του Μακρόν τη Δευτέρα.

«Ο Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έκανε θαυμάσια δουλειά διασφαλίζοντας ότι η Παναγία των Παρισίων έχει αποκατασταθεί στο πλήρες επίπεδο της δόξας της, και ακόμη περισσότερο. Θα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για όλους!» έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Όπως επισημαίνεται και στο άρθρο του Κόλινσον το ταξίδι υπόσχεται όλα όσα εκτιμά περισσότερο ο εκλεγμένος πρόεδρος. Μια ευκαιρία να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας και να είναι μέρος ενός μοναδικού θεάματος που πιθανόν να προσελκύσει εκατομμύρια βλέμματα σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: skai.gr

