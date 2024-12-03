Ανακοίνωση Υφυπεξ Ελλάδας - Τουρκίας: Δέσμευση για διερεύνηση τομέων συνεργασίας

Η Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας, Πρέσβης Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Πρέσβης Mehmet Kemal Bozay, πραγματοποίησαν την 3η συνάντηση του Πολιτικού Διαλόγου στην Αθήνα, στις 3 Δεκεμβρίου 2024.

Οι δύο ομόλογοι συζήτησαν διάφορες πτυχές των διμερών σχέσεων και έκαναν απολογισμό των πρόσφατων εξελίξεων και προοπτικών, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στην Τουρκία το επόμενο έτος.

Συζήτησαν επίσης τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας και περιφερειακά ζητήματα υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και οι δύο πλευρές επανέλαβαν την κοινή τους δέσμευση για περαιτέρω διερεύνηση τομέων διμερούς και διεθνούς συνεργασίας.

