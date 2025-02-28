Αμερικανοί ερευνητές προσπαθούν να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια θανάτου του βραβευμένου με Όσκαρ ηθοποιού Τζιν Χάκμαν και της σύζυγός του, της πιανίστα Μπέτσι Αρακάουα, μετά τον εντοπισμό των σορών τους στο σπίτι τους στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Τι γνωρίζουμε όμως μέχρι στιγμής για τον θάνατο του θρύλου του Χόλιγουντ γνωστού για τη συμμετοχή του σε ταινίες όπως το The French Connection και το The Conversation;

Πώς τους εντόπισαν;

Oι σοροί του ζευγαριού και ενός από τα σκυλιά τους εντοπίστηκαν από την αστυνομία την Τετάρτη στο σπίτι τους στη Σάντα Φε, αφού υπάλληλος που πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στην ηχογράφηση της κλήσης 911 που έχει στην κατοχή του το BBC, αποτυπώνεται το σοκ και η έντονη συναισθηματική φόρτιση του άνδρα αυτού καθώς αναφέρει πώς εντόπισε δύο νεκρούς.

Ο 95χρονος Χάκμαν, βρέθηκε στο πλαϊνό δωμάτιο κοντά στην κουζίνα, ενώ η 65χρονη Αρακάουα, 65, στο μπάνιο του σπιτιού που συγκεκριμένα βρίσκεται στο Old Sunset Trail στο Hyde Park.

Το ζευγάρι φαινόταν να ήταν «νεκρό εδώ και αρκετό καιρό», είπε ο σερίφης Adan Mendoza.

Το σώμα της Αρακάουα έδειχνε σημάδια «αποσύνθεσης» και «μουμιοποίησης» στα χέρια και τα πόδια, είπε ένας ντετέκτιβ του σερίφη.

Τα λείψανα του Χάκμαν «έδειξαν εμφανή σημάδια θανάτου, παρόμοια» με εκείνα της συζύγου του.

Παράλληλα, ένας Γερμανικός Ποιμενικός σκύλος που άνηκε στο ζευγάρι βρέθηκε νεκρός σε μια ντουλάπα του μπάνιου κοντά στη γυναίκα.

Τι ξέρουμε για την αιτία θανάτου;

Δεν αναφέρθηκε καμία αιτία θανάτου στις δηλώσεις της αστυνομίας για το συμβάν.

Οι αρχές δεν ανέφεραν σημάδια τραυματισμού, αλλά θεώρησαν τους θανάτους «αρκετά ύποπτους» ώστε να διερευνηθούν.

Κοντά στο κεφάλι της Aρακάουα βρισκόταν μια φορητή θερμάστρα, την οποία ο ντετέκτιβ εκτίμησε ότι θα μπορούσε να είχε ρίξει κατά την πτώση της στο πάτωμα.

Έχει δοθεί εντολή για εξετάσεις των επιπέδων σε μονοξείδιο του άνθρακα αλλά και τοξικολογικές για τις σορούς.

Σε κάθε περίπτωση δεν υπήρξε κάποια διαρροής αερίου στην περιοχή και η πυροσβεστική δεν εντόπισε καμία ένδειξη διαρροής μονοξειδίου του άνθρακα ή δηλητηρίασης, σύμφωνα με το ένταλμα έρευνας.

Το ένταλμα υποδηλώνει ότι η αστυνομία μπορεί να έχει μια πρώτη θεωρία για το ότι συνέβη «κάποιο είδος δηλητηρίασης από αέριο», αλλά ότι δε ξέρει ακόμη δεδομένα κάτι και δεν αποκλείει τίποτα, δήλωσε η καθηγήτρια νομικής του Πανεπιστημίου Loyola Marymount, Λόρι Λέβελσον σύμφωνα με το Associated Press.

Ένα μπουκάλι από συνταγογραφημένη αγωγή και διάσπαρτα χάπια βρισκόταν στον πάγκο του μπάνιου κοντά στο σώμα της Αεακάουα.

Ο Χάκμαν φορούσε γκρι φόρμα, ένα μπλε μακρυμάνικο μπλουζάκι και καφέ παντόφλες. Δίπλα στο σώμα του βρίσκονταν γυαλιά ηλίου και ένα μπαστούνι.

Ο ντετέκτιβ εκτιμά ότι ο ηθοποιός έπεσε ξαφνικά στο πάτωμα.

Γιατί θεωρούνται ύποπτοι οι θάνατοί τους

Οι συνθήκες του θανάτου τους κρίθηκαν «αρκετά ύποπτες για να απαιτηθεί ενδελεχής έρευνα», αναφέρει το ένταλμα έρευνας, επειδή ο εργαζόμενος που κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης είχε βρει την εξώπορτα του ακινήτου ανοιχτή.

Ωστόσο, ο ντετέκτιβ δεν παρατήρησε κανένα σημάδι εισβολής στο σπίτι. Τίποτα δε φαινόταν παράταιρο μέσα.

«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι συνέβη κάποια εγκληματική ενέργεια», είπε ο σερίφης Μεντόζα.

«Δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι κάτι έλειπε από το σπίτι ή κάποια διατάραξη του χώρου, ξέρετε, αυτό θα ήταν ένδειξη ότι είχε συμβεί ένα έγκλημα».

Μάλιστα τα άλλα δύο, σκυλιά του ζευγαριού εντοπίστηκαν να περιφέρονται στον χώρο, απολύτως υγιή, ένα μέσα στο σπίτι και το άλλο στην αυλή.

Τι γνωρίζουμε για την ώρα του θανάτου τους;

Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι δύο εργάτες συντήρησης- με τον έναν εκ των δύο να είναι και αυτός ο οποίους κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης- λένε ότι είχαν έρθει τελευταία φορά σε επαφή με το ζευγάρι δύο εβδομάδες νωρίτερα.

Οι δύο εργαζόμενοι είπαν ότι μερικές φορές είχαν κάνει εργασίες ρουτίνας στο κατάλυμα, αλλά σπάνια έβλεπαν τον Χάκμαν και τον Αρακάουα.

Επικοινωνούσαν μαζί τους μέσω τηλεφώνου και γραπτών μηνυμάτων, κυρίως με τη γυναίκα.

Τι γνωρίζουμε για την υγεία του ζευγαριού;

Η κόρη του Χάκμαν, Λέσλι Αν, είπε στη Mail Online ότι ο πατέρας της ήταν σε «πολύ καλή φυσική κατάσταση» παρά την ηλικία του και δεν είχε υποβληθεί σε «καμία σημαντική χειρουργική επέμβαση» τους τελευταίους μήνες.

«Του άρεσε να κάνει πιλάτες και γιόγκα και συνέχιζε να ασκείται πολλές φορές την εβδομάδα», είπε.

«Έτσι ήταν καλά στην υγεία του».

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 1991, είχε έναν «υπέροχο γάμο», πρόσθεσε.

«Αποδίδω τα εύσημα στη σύζυγό του, Μπέτσι, που τον κράτησε στη ζωή», πρόσθεσε εξηγώντας πως η 65χρονη έδινε ιδιαίτερη προσοχή στη σωστή φροντίδα της υγείας του συζύγου της.

