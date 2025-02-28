Πορτογαλία: Ο Μοντενέγκρο καλείται για εξηγήσεις για σύγκρουση συμφερόντων

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός Λουίς Μοντενέγκρο κλήθηκε σήμερα από την αντιπολίτευση να δώσει εξηγήσεις, μετά τις αποκαλύψεις για φερόμενη σύγκρουση συμφερόντων, λόγω σύμβασης μεταξύ μιας επιχείρησης που ανήκει σε μέλη της οικογένειας του πρωθυπουργού και ενός ιδιωτικού ομίλου καζίνο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οποίου υπόκειται σε παραχωρήσεις που χορηγεί το κράτος.

Μπροστά στις αποκαλύψεις, ο Μοντενέγκρο αναγνώρισε ότι η κατάσταση προκαλεί «ανησυχίες».

Αποφάσισε να συγκαλέσει έκτακτο υπουργικό συμβούλιο για αύριο Σάββατο, στο τέλος του οποίου θα απευθύνει διάγγελμα προς τους πολίτες «να κλείσει αυτή την υπόθεση μια για πάντα», είπε στο Πόρτο στο περιθώριο της επίσημης επίσκεψης του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Expresso αποκάλυψε φερόμενους δεσμούς μεταξύ μιας επιχείρησης που ανήκει στη σύζυγο και τα παιδιά του Πορτογάλου πρωθυπουργού και του ιδιωτικού ομίλου Solverde, ο οποίος διαχειρίζεται καζίνο και ξενοδοχεία.

Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, η οικογενειακή αυτή επιχείρηση παρέχει στη Solverde, από τον Ιούλιο του 2021, 4.500 ευρώ μηνιαίως για εξειδικευμένες υπηρεσίες, ιδιαίτερα στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Ο Πορτογάλος πρωθυπουργός εργάστηκε για αυτήν την οικογενειακή επιχείρηση από το 2018 έως το 2022 και εκπροσώπησε τον ξενοδοχειακό όμιλο σε διαπραγματεύσεις με το κράτος που του επέτρεψε να παρατείνει την παραχώρηση των καζίνο του, αναφέρει η Expresso.

Ο Μοντενέγκρο έγινε πρωθυπουργός μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 2024 που είδαν την ιβηρική χώρα να στρέφεται προς τα δεξιά, χωρίς όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία.

Αυτές οι αποκαλύψεις είναι «σοβαρές», δήλωσε ο σοσιαλιστής ηγέτης Πέντρο Νούνο Σάντο, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Για να «αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη», ζήτησε από τον πρωθυπουργό να αποκαλύψει τα ονόματα των πελατών της εταιρείας του και τη φύση των συμβάσεων.

«Ένας πρωθυπουργός δεν μπορεί να λαμβάνει χρήματα από ιδιωτικούς φορείς», δήλωσε ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Chega, Αντρέ Βεντούρα, τονίζοντας ότι ο αρχηγός της κυβέρνησης πρέπει να παραιτηθεί ή να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης στη Βουλή.

Ο Μοντενέγκρο έχει δεσμευτεί να παράσχει όλες τις εξηγήσεις για να «διαλύσει τις εικασίες» και «να αξιολογήσει την προσωπική και πολιτική του κατάσταση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

