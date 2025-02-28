Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να χρησιμοποιήσει την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή για να προσπαθήσει να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι ΗΠΑ πιέζουν για ταχείες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου που έχει εξαπολύσει εναντίον της χώρας η Ρωσία.

Οι τελευταίες εβδομάδες ήταν δύσκολες για το Κίεβο. Αφού ο Ζελένσκι αρνήθηκε να υπογράψει μια προηγούμενη εκδοχή της συμφωνίας για τα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, ο Τραμπ τον αποκάλεσε «δικτάτορα» και κατηγόρησε την Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου, ο οποίος άρχισε όταν οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μια πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Ακόμη πιο ανησυχητικό για τον Ζελένσκι ήταν το γεγονός ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν συνομιλίες με τη Ρωσία χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας.

Δείτε live τη συνάντηση των δύο ηγετών:

Ωστόσο, η πρόσφατη πρόοδος προς την επίτευξη συμφωνίας, η οποία πιθανότατα θα συνεχιστεί κατά την επίσκεψή του, έχει βελτιώσει το κλίμα. Την Πέμπτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πιστέψει πως αποκάλεσε ποτέ τον Ουκρανό πρόεδρο δικτάτορα και επαίνεσε το θάρρος του ουκρανικού στρατού.

«Του έχουμε δώσει πολλά εξοπλιστικά μέσα και πολλά χρήματα, αλλά έχουν πολεμήσει πολύ γενναία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Το ερώτημα παραμένει εάν ο Ζελένσκι μπορεί να αξιοποιήσει την πραγματιστική προσέγγιση του Τραμπ στη διπλωματία για να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις ασφαλείας που επιδιώκει.

Ο Ζελένσκι θέλει η συμφωνία για τα δικαιώματα εξόρυξης να οδηγήσει σε σταθερές δεσμεύσεις ασφαλείας από τη Δύση προς την Ουκρανία. Ο Τραμπ έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να υποστηρίξει ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Ζελένσκι και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν συζητήσει άλλες πιθανές ρυθμίσεις, όπως την παρουσία ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας. Χωρίς τέτοιες εγγυήσεις, οι Ουκρανοί φοβούνται ότι η Ρωσία θα μπορούσε να υπογράψει μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, να ανασυντάξει τις δυνάμεις της και να εισβάλει ξανά στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αρνηθεί να δηλώσει δημόσια εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παρέχουν έμμεση υποστήριξη σε μια πιθανή ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία, παρά τις εκκλήσεις αυτή την εβδομάδα από τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Στάρμερ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι οι αμερικανικές «εγγυήσεις» είναι ζωτικής σημασίας.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι το ζήτημα είναι πρόωρο και ότι πρέπει πρώτα να συναφθεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Δεν πρόκειται να δώσω εγγυήσεις ασφαλείας πέρα από ελάχιστα. Θα αφήσουμε την Ευρώπη να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ την Τετάρτη. «Η Ευρώπη είναι ο γείτονάς τους. Αλλά θα διασφαλίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά».

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία, αλλά άφησε να εννοηθεί ότι ορισμένες μορφές έμμεσης υποστήριξης θα μπορούσαν να συζητηθούν, αρκεί οι Αμερικανοί στρατιώτες να μην βρίσκονται «σε κίνδυνο».

Ωστόσο, η διστακτικότητα της κυβέρνησης Τραμπ να ξεκαθαρίσει τη θέση της για τις εγγυήσεις ασφαλείας μπορεί να δημιουργήσει ένα δίλημμα για την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της, αναφέρει η WSJ, οι οποίοι πιθανότατα θα διστάσουν να δεσμευτούν στην επιβολή μιας ειρηνευτικής συμφωνίας χωρίς να γνωρίζουν τη στάση της Ουάσινγκτον.

Η συνάντηση με τον Τραμπ είναι μια ευκαιρία για να ξεκαθαριστεί εάν η Ουκρανία θα συνεχίσει να έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ. Τις τελευταίες εβδομάδες, έχουν τεθεί ερωτήματα σχετικά με το εάν οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να παρέχουν στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία ή ακόμη και να της πωλούν όπλα.

«Πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Ζελένσκι την Τετάρτη.

Ο Ζελένσκι έχει αφήσει να εννοηθεί ότι, σε αντάλλαγμα για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ΗΠΑ, θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει ένα οικονομικό τίμημα, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσβασης στους φυσικούς πόρους της χώρας – πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και κρίσιμα ορυκτά. Πιστεύεται ότι η Ουκρανία διαθέτει κοιτάσματα τουλάχιστον 20 από τα 50 ορυκτά που οι ΗΠΑ θεωρούν κρίσιμα. Αυτά περιλαμβάνουν λίθιο, γραφίτη, τιτάνιο, ουράνιο και σπάνιες γαίες, μια ομάδα 17 στοιχείων που είναι απαραίτητα για τα πάντα, από τα κινητά τηλέφωνα μέχρι τη βιομηχανία άμυνας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, επιδιώκοντας να διευρύνει το ρήγμα μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον, πρότεινε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να συνάψουν συμφωνία για την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών στη Ρωσία και στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.



