Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) Τζάσεμ αλ-Μπουντάιουι καταδίκασε την Τεχεράνη για «αβάσιμες και απαράδεκτες κατηγορίες» εναντίον των ΗΑΕ, αφού το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τη χώρα ότι συνεργάζεται με εχθρικούς παράγοντες εναντίον της.

Ο αλ-Μπουντάιουι δήλωσε ότι οι «παραπλανητικοί ισχυρισμοί αποτελούν επέκταση της κλιμακούμενης και προκλητικής προσέγγισης του Ιράν απέναντι στις χώρες της περιοχής», σύμφωνα με δήλωση του GCC.

«Επισήμανε ότι το Ιράν όχι μόνο έχει πραγματοποιήσει τις βάναυσες επιθέσεις του με στόχο το έδαφος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αλλά έχει επίσης συνεχίσει τις κραυγαλέες προσπάθειές του να διαστρεβλώσει τα γεγονότα, παραβιάζοντας κατάφωρα όλους τους διεθνείς κανόνες και νόμους».

«Οι χώρες του GCC είναι ενωμένες με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και υποστηρίζουν όλα τα μέτρα που λαμβάνει για τη διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της κυριαρχίας τους».

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Δευτέρας και την Τρίτη, το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετώπισαν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, καθώς και φωτιά από Ιρανικό πλήγμα στην πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζάιρα, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του γενικού επιτελείου διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Χατάμ Αλ Ανμπιγιά, δήλωσε ότι «οι ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν έκαναν καμία επιχείρηση, με πυραύλους ή με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τις τελευταίες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

