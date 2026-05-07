Χαμάς: «Κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα

Η Χαμάς καταδίκασε τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα, αποκαλώντας τες «κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός» και συνέχιση του «πολέμου εξόντωσης» εναντίον των Παλαιστινίων στον θύλακα.

«Η τρομοκρατική κυβέρνηση κατοχής συνεχίζει τα βάναυσα εγκλήματά της κατά του λαού μας στη Λωρίδα υπό την κάλυψη της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να αντιμετωπίζει καμία αποτρεπτική απάντηση σε αυτές τις σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Χαμάς.

Η ομάδα δήλωσε ότι οι ΗΠΑ και άλλα κράτη που είναι εγγυητές της συμφωνίας πρέπει να αναλάβουν «άμεσα δράση» για να σταματήσουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

«Καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη και τους θεσμούς τους, και κυρίως το Συμβούλιο Ασφαλείας, να υιοθετήσουν θέσεις που εγγυώνται την προστασία του λαού μας και να σταματήσουν την επιθετικότητα της σιωνιστικής μηχανής δολοφονίας εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων», πρόσθεσε η ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν χθες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων στη Λωρίδα της Γάζας. Πέντε νεκροί ήταν ο απολογισμός δύο ισραηλινών επιθέσεων στην Πόλη της Γάζας, ενώ άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 15 τραυματίστηκαν κοντά στη Χαν Γιούνις.

