Το υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αντιμετωπίζουν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν, στη δεύτερη ημέρα επιθέσεων μετά από τέσσερις εβδομάδες σχετικής ηρεμίας από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν κατάπαυση του πυρός.

Το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι επιθέσεις συνιστούν σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας, προσθέτοντας ότι τα Εμιράτα διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουν.

Το βράδυ της Δευτέρας, τα ΗΑΕ είχαν δηλώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας τους αντιμετώπιζαν απειλές από πυραύλους και drones, ενώ πυροσβέστες έδιναν μάχη με φωτιά στην πετρελαϊκή ζώνη της Φουτζάιρα, έπειτα από επίθεση με drone που, σύμφωνα με τις αρχές, προήλθε από το Ιράν.



Πηγή: skai.gr

