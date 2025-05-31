Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι υπέβαλε στους μεσολαβητές την απάντησή της σχετικά με την πρόταση κατάπαυσης του πυρός για τη Γάζα που παρουσίασε ο απεσταλμένος του Προέδρου των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, χωρίς να δηλώσει ρητά εάν την αποδέχεται.

Η παλαιστινιακή oργάνωση ανέφερε σε δήλωση ότι βάσει της συμφωνίας, θα απελευθερώσει δέκα ζωντανούς ομήρους και 18 σορούς σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από το Ισραήλ ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το Κίνημα ισλαμικής αντίστασης (Χαμάς) κατέθεσε σήμερα την απάντησή του στην τελευταία πρόταση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, στις πλευρές που διαμεσολαβούν», δήλωσε η Χαμάς στην ανακοίνωση. «Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, δέκα εν ζωή φυλακισμένοι της κατοχής που κρατούνται από την αντίσταση θα απελευθερωθούν, συν την επιστροφή 18 σορών, σε αντάλλαγμα για έναν συμφωνημένο αριθμό Παλαιστινίων φυλακισμένων» που κρατούνται από το Ισραήλ, πρόσθεσε.

«Η πρόταση αυτή στοχεύει στην επίτευξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός, στην πλήρη αποχώρηση από τη Λωρίδα της Γάζας και στη διασφάλιση της παροχής βοήθειας στον λαό μας και στις οικογένειές μας στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται πως το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters, προβλέπει κατάπαυση του πυρός 60 ημερών και την απελευθέρωση 28 Ισραηλινών ομήρων -ζωντανών και νεκρών- κατά την πρώτη εβδομάδα, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 1.236 Παλαιστινίων κρατουμένων και την επιστροφή των σορών180 Παλαιστινίων νεκρών.

Το έγγραφο, το οποίο αναφέρει πως έχει «εγγυητή» τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτο κα Κατάρ, περιλαμβάνει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα μόλις η Χαμάς δώσει τη συγκατάθεσή της στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Η βοήθεια θα διανεμηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, την Ερυθρά Ημισέληνο και άλλους συμφωνημένους διαύλους.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε προχθες, Πέμπτη, πως το Ισραήλ συμφώνησε με την αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν πως ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στις οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ότι το Ισραήλ αποδέχθηκε τη συμφωνία που παρουσίασε ο απεσταλμένος του Τραμπ στη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ.

Από την πλευρά της, η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς δήλωσε χθες ότι έλαβε την ισραηλινή απάντηση στην πρόταση, η οποία, είπε, «δεν ανταποκρίνεται σε κανένα από τα παλαιστινιακά δίκαια και νόμιμα αιτήματα», μεταξύ των οποίων η άμεση παύση των εχθροπραξιών και το τέλος της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα.

Ο αξιωματούχος της οργάνωσης Μπάσεμ Ναΐμ δήλωσε πως η ισραηλινή απάντηση «επιδιώκει ουσιαστικά να κατοχυρώσει την κατοχή και να διαιωνίσει πολιτικές φόνων και λιμοκτονίας, ακόμη και στη διάρκεια αυτής που υποτίθεται ότι θα είναι περίοδος προσωρινής αποκλιμάκωσης.»

Πηγή: skai.gr

