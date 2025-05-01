Γάζα: Τουλάχιστον 29 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε μία νύχτα

Η υπηρεσία πολιτικής άμυνας στη Γάζα ανέφερε σήμερα ότι τουλάχιστον 29 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τη νύχτα σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου το Ισραήλ εμποδίζει κάθε είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, δήλωσε ότι ο «υπέρτατος στόχος» του στρατού στη Λωρίδα της Γάζας είναι η ήττα της Χαμάς.

Στις 18 Μαρτίου, ο ισραηλινός στρατός τερμάτισε μια δίμηνη εκεχειρία με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα και επανέλαβε την επίθεσή του στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου 2023, σε αντίποινα για την αιματηρή επίθεση της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

Οκτώ άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από χθες το βράδυ σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο σπίτι της οικογένειας Αμπού Σαχλούλ στον καταυλισμό προσφύγων Χαν Γιουνίς στα νότια της Γάζας, δήλωσε στο AFP ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας, ο Μοχάμεντ αλ-Μουγκάγιερ.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στη συνοικία Αλ-Τούφα της πόλης της Γάζας (βόρεια), πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 17 άλλοι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε άλλες επιθέσεις σε όλη την περιοχή, μία εκ των οποίων έπληξε μια σκηνή για εκτοπισμένους στην κεντρική πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή υπηρεσία πολιτικής άμυνας.

«Βρήκαμε όλα αυτά τα σπίτια κατεστραμμένα, παιδιά, γυναίκες και νέους κομματιασμένους από τους βομβαρδισμούς (...). Εχουμε κουραστεί, αρκετά!» δήλωσε ο Άχμεντ Αμπού Ζάρκα μετά το φονικό χτύπημα στη Χαν Γιουνίς. «Θα προτιμούσαμε να πεθάνουμε παρά να ζούμε έτσι».

Πλάνα του AFP δείχνουν Παλαιστίνιους να ψάχνουν μέσα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων για πτώματα, τα οποία ανασύρθηκαν και μεταφέρθηκαν με φορεία.

Στην τελευταία του έκθεση, το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα κατέγραψε τουλάχιστον 2.326 νεκρούς από τις 18 Μαρτίου, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων στην κατεστραμμένη παλαιστινιακή περιοχή σε 52.418 σε σχεδόν 19 μήνες πολέμου.

Η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 1.218 ανθρώπων από την ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που βασίζεται σε επίσημα στοιχεία.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, οι 58 εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων 34 νεκρών, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

