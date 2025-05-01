Εργατικοί και Τόρις βλέπουν την πλάτη του Φάρατζ

Οι τοπικές εκλογές στην Αγγλία είναι το πρώτο μεγάλο τεστ για τα κόμματα μετά τις εθνικές εκλογές του καλοκαιριού. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρώτο το εθνολαϊκιστικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Ανταπόκριση από Λονδίνο

Οι θερμοκρασίες που καταγράφονται σήμερα σε όλη την Αγγλία φτάνουν έως και τους 29 βαθμούς Κελσίου, με τους Βρετανούς ψηφοφόρους να καλούνται στις κάλπες, αν και με βάση τα δεδομένα της χώρας, θα προτιμούσαν λόγω καιρού άλλους προορισμούς.

Οι αναλυτές της επόμενης ημέρας θα το αποτιμήσουν αυτό ανάλογα με τα δεδομένα της προσέλευσης των πολιτών: είτε ο κόσμος θα κατευθυνθεί προς τις κάλπες λόγω του καλού καιρού, είτε για τον ίδιο ακριβώς λόγο θα προτιμήσει άλλους τρόπους για να περάσει την ημέρα του.

Πάντως, το 1/3 των ψηφοφόρων της Αγγλίας που συμμετέχει σε αυτές τις εκλογές έχει αρκετό χρόνο για να το αποφασίσει. Οι κάλπες έχουν ανοίξει από τις 7:00 τοπική ώρα και θα κλείσουν στις 22:00. Τα αποτελέσματα της κάλπης θα καθορίσουν 1.641 θέσεις σε 23 δημοτικά συμβούλια, 6 δημαρχιακές αλλά και μια κοινοβουλευτική θέση στην εμβόλιμη εκλογική διαδικασία που πραγματοποιείται στην περιφέρεια Runcorn and Helsby της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Προκλήσεις και δυσκολίες για τον δικομματισμό

Πρόκειται για τις πρώτες τοπικές εκλογές που πραγματοποιούνται μετά από τις εθνικές του περασμένου καλοκαιριού. Οι Εργατικοί, λίγο περισσότερο από δέκα μήνες πριν, είχαν μια σαρωτική νίκη, όμως η έκρυθμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα δεν βεβαιώνει πως θα συμβεί το ίδιο και σε αυτές τις τοπικές εκλογές. Η οικονομία κάθε άλλο παρά σταθερή είναι, οι αυξήσεις φόρων έχουν απογοητεύσει τη μεγαλύτερη μερίδα του κόσμου, ενώ η αβεβαιότητα για το μέλλον κάνει διστακτικούς ακόμα και τους ένθερμους υποστηρικτές του κυβερνώντος κόμματος.

Αν και από τη στιγμή που άνοιξαν οι κάλπες τα κόμματα δεν μπορούν να προβούν σε δηλώσεις, ώστε να μην επηρεαστεί ο κόσμος λίγο προτού προσέλθει σε αυτές, οι ηγέτες των πρώτων κομμάτων έδειξαν να μην είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ παραδέχτηκε ότι αυτές οι τοπικές εκλογές θα είναι «δύσκολες», ενώ τις χαρακτήρισε και ως «πρόκληση». Βέβαια, επέμεινε ότι το κόμμα του «έχει να πει μια θετική ιστορία» μετά το «ρεκόρ επένδυσης στο Εθνικό Σύστημα Υγείας» αλλά και την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από την άλλη, το Συντηρητικό κόμμα της Μπέιντενοκ φαίνεται να αναγνωρίζει ότι οι παλιές δόξες της παράταξης θα αργήσουν να επιστρέψουν. Ανάμεσα στις απαισιόδοξες δηλώσεις της, ενώ γινόταν η καμπάνια του κόμματος για τις τοπικές εκλογές, παραδέχτηκε ότι «θα είναι από τις μεγαλύτερες ήττες του κόμματος, μετά από εκείνη των εθνικών εκλογών».

Δεν μπορεί κάποιος να την αδικήσει, αφού το 2021 – στις προηγούμενες τοπικές εκλογές – και υπό την ηγεσία του Μπόρις Τζόνσον, το Συντηρητικό κόμμα είχε μια σαρωτική εμφάνιση. Τώρα, από τις περίπου 1.000 θέσεις που διατηρεί σε αυτά τα δημοτικά συμβούλια αναμένεται να χάσει περισσότερες από 500, γεγονός που θα καταστήσει το κόμμα ως τον μεγάλο χαμένο αυτών των τοπικών εκλογών.

Πάνω στο κύμα το εθνολαϊκιστικό Reform UΚ

Οι εκλογές αυτές σχολιάζονται ως οι πιο απρόβλεπτες. Οι δημοσκοπήσεις των προηγούμενων ημερών δεν προμηνύουν θετικά αποτελέσματα για τα μεγαλύτερα κόμματα της βουλής. Για παράδειγμα, δημοσκόπηση του YouGov στις 28 Απριλίου δείχνει ως πρώτο κόμμα το εθνολαϊκιστικό Reform UΚ του Νάιτζελ Φάρατζ με 26%, ενώ πίσω του βρίσκεται το κυβερνών κόμμα των Εργατικών με 23% και το Συντηρητικό κόμμα τρίτο με 20%.

Μάλιστα, εκτός από τις θέσεις στα δημοτικά συμβούλια, το κόμμα του Φάρατζ είναι το φαβορί στη διεκδίκηση της βουλευτικής έδρας στην περιφέρεια του Runcorn and Helsby, που μέχρι πρότινος θεωρούνταν προπύργιο για τους Εργατικούς.

