Βρετανία: Η αντικατασκοπεία μελετά βίντεο από τις συναυλίες του ραπ συγκροτήματος Kneecap

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της βρετανικής αστυνομίας ανακοίνωσε σήμερα ότι ερευνά βίντεο που γυρίστηκαν σε συναυλίες των Βορειοϊρλανδών ράπερ του συγκροτήματος Kneecap, οι οποίοι είναι ύποπτοι για σχόλια που υποκινούν βία εναντίον συντηρητικών βουλευτών και υποστηρίζουν τη Χαμάς.

Οι αστυνομικοί της μονάδας, οι οποίοι εξέτασαν δύο βίντεο που γυρίστηκαν το 2023 και το 2024 και εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, «κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν επαρκείς λόγοι για να διερευνηθούν πιθανά αδικήματα», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία του Λονδίνου.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ένας από τους ράπερ φαίνεται να φωνάζει «Εμπρός Χαμάς, εμπρός Χεζμπολάχ» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας στο Λονδίνο πέρυσι.

Σε ένα άλλο βίντεο, που εξετάζει η βρετανική αστυνομία, το οποίο τραβήχτηκε σε μια συναυλία τον Νοέμβριο του 2023, ένας από τους ράπερ λέει ότι «καλός Τόρι (σ.σ. μέλος του Συντηρητικού κόμματος της Βρετανίας) είναι ο νεκρός Τόρι. Σκοτώστε τον βουλευτή σας».

Το συγκρότημα έχει ήδη αποβληθεί από ένα φεστιβάλ στην Κορνουάλη, το Eden Sessions, και τρεις συναυλίες στη Γερμανία έχουν ακυρωθεί για τον επόμενο Σεπτέμβριο.

«Για να είμαστε ξεκάθαροι: δεν στηρίζουμε και ουδέποτε στηρίξαμε τη Χαμάς ή τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε κάθε επίθεση εναντίον πολιτών, πάντα» ανέφεραν οι ράπερ, που είναι γνωστοί για τη στήριξή τους στον αγώνα των Παλαιστινίων.

Στις 18 Απριλίου, σε μια συναυλία τους στο καλιφορνέζικο φεστιβάλ Κοατσέλα, το τρίο από το Μπέλφαστ πρόβαλε σε μια γιγαντοοθόνη τα εξής μηνύματα: «Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία σε βάρος του παλαιστινιακού λαού» και «Γ… το Ισραήλ, απελευθερώστε την Παλαιστίνη».

Τα μηνύματα αυτά προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια κυκλοφόρησαν βίντεο από προηγούμενες συναυλίες τους, διογκώνοντας την αντιπαράθεση.

Οι καλλιτέχνες, που έγιναν γνωστοί παγκοσμίως με το άλμπουμ «Fine Art» το 2014 και την ταινία «Kneecap: Ράπερ Αγωνιστές», ραπάρουν στα αγγλικά και τα ιρλανδικά και προωθούν τη γλώσσα τους ως «αντιαποικιοκρατική» κραυγή απέναντι στη βρετανική ισχύ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

