Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις κατήγγειλε χθες μια «εγωιστική» άσκηση της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη μεγάλη ομιλία της μετά την ήττα της στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Η Δημοκρατική, η οποία βρίσκεται ανάμεσα, σύμφωνα με τις αμερικανικές εφημερίδες, σε μια νέα υποψηφιότητα για τον Λευκό Οίκο το 2028 ή στο να διεκδικήσει να εκλεγεί κυβερνήτης της Καλιφόρνια το 2026, κάλεσε τους Αμερικανούς να μην επιτρέψουν να ξεγελαστούν από το «χάος» στην αρχή της θητείας του Ρεπουμπλικανού δισεκατομμυριούχου, προσθέτοντας ότι ο Τραμπ ακολουθεί ένα «πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί εδώ και δεκαετίες» από το συντηρητικό του κόμμα.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο «να μειώσει τη δημόσια εκπαίδευση, να μειώσει το μέγεθος της κυβέρνησης, στη συνέχεια να ιδιωτικοποιήσει τις υπηρεσίες της. Όλα αυτά παρέχοντας φοροελαφρύνσεις στους πιο πλούσιους», πρόσθεσε.

Η Κάμαλα Χάρις κατήγγειλε ένα «στενόμυαλο και εγωιστικό όραμα της Αμερικής, όπου τιμωρούμε όσους λένε την αλήθεια, όπου ευνοούμε τους πιστούς σε εμάς, όπου εκμεταλλευόμαστε την εξουσία μας και όπου αφήνουμε τους άλλους να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους».

Οι 100 πρώτες ημέρες της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ σηματοδοτήθηκαν από πάνω από 140 προεδρικά διατάγματα –πολλά από τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από τη δικαιοσύνη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κυρίως επιτεθεί στους πολιτικούς αντιπάλους του, προβάλλει εκτεταμένα στα μέσα τις απελάσεις του παράτυπων μεταναστών και προσπαθεί να περιορίσει το προσωπικό του ομοσπονδιακού κράτους, αυτό με τη βοήθεια του δισεκατομμυριούχου συμμάχου του Ίλον Μασκ.

Μετά το χαμηλό προφίλ που διατήρησε τους έξι μήνες μετά την ήττα της στις προεδρικές, η Χάρις μίλησε σε εκδήλωση στην οποία είχε προσκληθεί από ένωση που ενθαρρύνει τις γυναίκες να συμμετάσχουν στην πολιτική.

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έκρινε ότι οι απόπειρες του Τραμπ να μεγιστοποιήσει την εξουσία του προέδρου δημιουργούν τον κίνδυνο «συνταγματικής κρίσης» για τις ΗΠΑ.

«Αν συμβεί αυτό (…) η μόνη δύναμη που δεν πρέπει να αποτύχει είναι η φωνή του λαού», πρόσθεσε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, η κυβέρνησή του και οι σύμμαχοί τους ποντάρουν στην ιδέα ότι ο φόβος μπορεί να είναι μεταδοτικός», παρατήρησε.

Όμως «ο φόβος δεν είναι το μόνο που είναι μεταδοτικό. Το θάρρος είναι μεταδοτικό», τόνισε η Χάρις, χαιρετίζοντας το θάρρος αυτών από τους δικαστές, τους πανεπιστημιακούς και τους απλούς πολίτες που αντιτίθενται στην κυβέρνηση.

«Το θάρρος όλων αυτών των Αμερικανών με εμπνέει», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

