Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από ισραηλινή πυραυλική επίθεση σε καταυλισμό εκτοπισμένων

Τουλάχιστον 20 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός ισραηλινής πυραυλικής επίθεσης σε «καταυλισμό εκτοπισμένων» στην περιοχή Αλ Μαουάσι, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας του θύλακα, έκανε λόγο για τουλάχιστον «20 νεκρούς, ανάμεσά τους πέντε παιδιά» και «δεκάδες τραυματίες» ύστερα από ισραηλινό πλήγμα σε «καταυλισμό εκτοπισμένων» στην περιοχή Αλ Μαουάσι – δυτικά της Χαν Γιούνις – το οποίο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά.

Αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ανέφεραν ότι ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση. Η πυρκαγιά που προκλήθηκε εξαπλώθηκε σε σκηνές που είχαν στήσει οικογένειες εκτοπισμένων, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις αναφορές για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας μετά το άνευ προηγουμένου μακελειό που προκάλεσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 με απολογισμό 1.200 νεκρούς και 251 ομήρους. Έκτοτε, εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα έχουν σκοτωθεί περισσότεροι από 44.500 άνθρωποι, σύμφωνα με απολογισμό του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

