Ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, δήλωσε την Τετάρτη ότι μια συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα «απέχει ακόμα».

Τα σχόλιά του έρχονται μια ημέρα αφότου το μουσείο του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι διεξήγαγε «εποικοδομητικές» συνομιλίες με την Αθήνα για τη μεταφορά των Μαρμάρων του Παρθενώνα, με τις ελπίδες να αναζωπυρώνονται για την επίτευξη συμφωνίας.

«Ψάχνουμε να δούμε αν μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια ρύθμιση όπου κάποια στιγμή κάποια από τα γλυπτά θα βρεθούν στην Αθήνα, όπου, φυσικά, ήταν η αρχική θέση τους», είπε ο Όσμπορν σε ένα πολιτικό podcast που συνδιοργανώνει.

«Και σε αντάλλαγμα, η Ελλάδα θα μας δανείσει μερικούς από τους θησαυρούς της. Σημειώσαμε μεγάλη πρόοδο σε αυτό, αλλά απέχουμε ακόμα από την επίτευξη μιας συμφωνίας».

«Θα βρισκόμουν στο Λονδίνο αν βρισκόμασταν στα πρόθυρα να καταλήξουμε σε συμφωνία με την Ελλάδα για τα Γλυπτά του Παρθενώνα», πρόσθεσε.

Ο Όσμπορν ανέφερε επίσης ότι του είχε δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στο επίμαχο ζήτημα από τη νέα κυβέρνηση των Εργατικών που εξελέγη τον Ιούλιο με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο ηγέτης του Ηνωμένου Βασιλείου φιλοξένησε τον Έλληνα ομόλογό του Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη.

Η συνάντηση ήρθε ένα χρόνο αφότου ο προκάτοχος του Στάρμερ, Ρίσι Σουνάκ, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον ηγέτη της Ελλάδας την τελευταία στιγμή, έπειτα από μία συνέντευξη που είχε δώσει για τα Μάρμαρα, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο podcast, ο Όσμπορν σημείωσε: «Ο Κιρ Στάρμερ είπε ότι αυτό είναι ένα θέμα που άπτεται των διαχειριστών του Βρετανικού Μουσείου, οι οποίοι αποφασίζουν ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.

«Και, επομένως, δεν είναι το ίδιο με τον Ρίσι Σουνάκ, ο οποίος αρνήθηκε να δει τον Έλληνα πρωθυπουργό. Έτσι, μου φαίνεται πιο λογικός και διπλωματικός τρόπος για να προχωρήσω».

Τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, αποτελούν πηγή διαμάχης μεταξύ της Βρετανίας και της Ελλάδας για πάνω από δύο αιώνες, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Οι ελληνικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα γλυπτά λεηλατήθηκαν το 1802 από τον Λόρδο Έλγιν, Βρετανό πρεσβευτή στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Το Λονδίνο ισχυρίζεται ότι τα γλυπτά «αγοράστηκαν νόμιμα» από τον Έλγιν και στη συνέχεια πουλήθηκαν στο Βρετανικό Μουσείο.



