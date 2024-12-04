Γαλλία: Ο Μακρόν θα απευθύνει διάγγελμα αύριο στις 21:00 ώρα Ελλάδος

Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί αύριο στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) στον γαλλικό λαό, ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ το Ελιζέ, μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που έγινε στην Εθνοσυνέλευση και η οποία οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Στον απόηχο αυτού του αποτελέσματος, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν κάλεσε σήμερα τον Γάλλο πρόεδρο να αναλάβει τις ευθύνες του, χωρίς ωστόσο να ζητήσει ξεκάθαρα την παραίτηση του. Αντιθέτως ανέφερε ότι σκοπεύει να αφήσει τον νέο πρωθυπουργό να εργαστεί ούτως ώστε να καταλήξει σε έναν κρατικό προϋπολογισμό αποδεκτό για όλους.

Σε άλλο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν Λυκ Μελανσόν ζήτησε την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα και αν διορίζει κάθε τρεις μήνες έναν Μισέλ Μπαρνιέ στην πρωθυπουργία, δεν θα καταφέρει να μείνει στην προεδρία της Δημοκρατίας για τα επόμενα τρία χρόνια».

Από την άλλη, ο Γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ δεν έθεσε θέμα παραίτησης του προέδρου της Δημοκρατίας και κάλεσε τον Μακρόν να ακούσει τους Γάλλους και να διορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της αριστεράς.

Πηγή: skai.gr

