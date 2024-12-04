Γαλλία: Η ριζοσπαστική αριστερά καλεί τον πρόεδρο Μακρόν να παραιτηθεί

Το κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) ζήτησε απόψε την παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά την υπερψήφιση στη γαλλική Εθνοσυνέλευση της πρότασης μομφής σε βάρος της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του LFI Ματίλντ Πανό αξίωσε «από τον Εμανουέλ Μακρόν να αποχωρήσει», ζητώντας «πρόωρες προεδρικές εκλογές».

Το μέλλον του Μακρόν, του οποίου η θητεία ολοκληρώνεται το 2027, δεν συνδέεται ωστόσο με την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαρνιέ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.