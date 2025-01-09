Η υπηρεσία διάσωσης στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τουλάχιστον τρία παιδιά, σε ισραηλινά πλήγματα εναντίον του παλαιστινιακού θύλακα, ο οποίος έχει σχεδόν ισοπεδωθεί έπειτα από 15 μήνες πολέμου.

Ένας πατέρας και οι τρεις κόρες του σκοτώθηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στη διάρκεια της νύκτας εναντίον του σπιτιού τους στον καταυλισμό προσφύγων Νουσεϊράτ, στο κεντρικό τμήμα της Γάζας, επεσήμανε η πολιτική προστασία.

Ο διασώστης Μάχμουντ Άουαντ δήλωσε ότι ανέσυρε από τα ερείπια του σπιτιού δύο από τις τρεις αδελφές, την Τάλα και τη Νάζουα, ηλικίας 6 και 7 ετών, καθώς και τον πατέρα τους, τον Μοχάμεντ Αμπού Χαρούφ.

«Τα πτώματα ήταν σε κομμάτια, ήταν μια καταστροφή», τόνισε ο ίδιος. «Η περιοχή είχε καταστραφεί ολοσχερώς και τα drones πυροβολούσαν κατά διαστήματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τους Παλαιστίνιους διασώστες, άλλη αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον σπιτιού στη Τζαμπάλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προκάλεσε τον θάνατο οκτώ ανθρώπων και τον τραυματισμό πολλών άλλων.

Ο ισραηλινός στρατός έχει εντείνει τις χερσαίες και αεροπορικές του επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας από τις 6 Οκτωβρίου, δηλώνοντας ότι θέλει να αποτρέψει την ανασυγκρότηση της Χαμάς στην περιοχή.

Η βία συνεχίζεται στη Λωρίδα της Γάζας την ώρα που το σαββατοκύριακο επαναλήφθηκαν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στο Κατάρ, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εκεχειρίας, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική διπλωματία, είναι «πολύ κοντά».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

