Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στη Γερμανία με τους συμμάχους του Κιέβου, υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, για να συζητήσουν την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην εμπόλεμη χώρα έντεκα ημέρες πριν την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συνεδρίαση της «ομάδας επαφής» των εταίρων της Ουκρανίας στο Ράμσταϊν, μια αμερικανική αεροπορική στρατιωτική βάση κοντά στην Φρανκφούρτη, θα είναι η τελευταία στην οποία θα συμμετάσχει ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος παρέστη και στην προηγούμενη διάσκεψη στο Ράμσταϊν τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ότι θα έχει «συνομιλίες με εταίρους σε επίπεδο υπουργών Άμυνας και στρατιωτικών διοικητών».

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε επίσης αναμένονται στη διάσκεψη.

Ο Όστιν θα ανοίξει τις συζητήσεις περίπου στις 11:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας) ενώπιον των απεσταλμένων περίπου 50 χωρών. Αυτή είναι η 25η συνάντηση της ομάδας Ράμσταϊν, η οποία συστάθηκε για να συντονίσει την παροχή όπλων στο Κίεβο προκειμένου να απωθήσει τη ρωσική επίθεση.

Ο Αμερικανός υπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα σημαντικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

Η Ουκρανία ανησυχεί ότι μετά την ορκωμοσία του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ θα μειωθεί δραστικά η βοήθεια που της παρέχει η Ουάσινγκτον, αλλά και ότι ο νέος Αμερικανός πρόεδρος θα πιέσει το Κίεβο να κάνει υποχωρήσεις έναντι της Ρωσίας.

Ο Όστιν, σε μια έκκλησή του υπέρ της συνέχισης της στήριξης της Ουκρανίας, προειδοποίησε ότι «η αμερικανική ηγετική θέση είναι κρίσιμης σημασίας».

«Δεν έχουμε απλώς ζητήσει από τις χώρες να προσφέρουν βοήθεια στον τομέα της ασφάλειας. Κάθε φορά τους δείχναμε τον δρόμο για την ποσότητα της βοήθειας που προσφέρανε και για την ταχύτητα με την οποία αυτή η βοήθεια παραδιδόταν», δήλωσε μιλώντας στο AFP.

Εδώ και εβδομάδες γίνονται εικασίες για τους όρους τυχόν ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, καθώς ο Τραμπ έχει υποσχεθεί να τερματίσει τον πόλεμο «24 ώρες» αφού αναλάβει την προεδρία των ΗΠΑ, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει με ποιον τρόπο.

Αν και ανησυχεί ότι ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ενδεχομένως να μειώσει τη βοήθεια που προσφέρει στην Ουκρανία, το Κίεβο ελπίζει παράλληλα ότι θα λάβει ισχυρές αποφάσεις.

Ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει στις αρχές του μήνα ότι ο «απρόβλεπτος» χαρακτήρας του Τραμπ μπορεί να συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου.

Υπό την προεδρία του Τζο Μπάιντεν οι ΗΠΑ είχαν αναχθεί στον σημαντικότερο υποστηρικτή του Κιέβου μετά τη ρωσική εισβολή. Συνολικά έχουν προσφέρει στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια αξίας μεγαλύτερης των 65 δισεκ. δολαρίων από τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Μόσχα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέλαβε την πόλη Κουράχοβε, στην ανατολική Ουκρανία, έπειτα από μάχες που διήρκεσαν τρεις μήνες.

Από την πλευρά του ο ουκρανικός στρατός δήλωσε την Τρίτη ότι διεξάγει νέες «επιθετικές επιχειρήσεις» στη ρωσική μεθοριακή περιφέρεια Κουρσκ, χωρίς να αποκαλύψει τον στόχο τους, την ώρα που η Μόσχα έκανε λόγο για νέα ουκρανική επίθεση σε αυτή την περιοχή.

Όμως η κατάσταση είναι σαφώς υπέρ της Ρωσίας: ο ρωσικός στρατός έχει καταλάβει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους και τους τελευταίους μήνες επιταχύνει την προέλασή του στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο η Ουκρανία δέχθηκε τη Δευτέρα ακόμη ένα σκληρό πλήγμα με τις δηλώσεις του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μακρόν κάλεσε τους Ουκρανούς «να διεξάγουν ρεαλιστικές συζητήσεις για τα εδαφικά ζητήματα», ώστε να διευθετηθεί η σύγκρουση, προειδοποιώντας ότι δεν υπάρχει «γρήγορη και εύκολη λύση».

Ακόμη και η Πολωνία, ένθερμη και πιστή υποστηρίκτρια του Κιέβου, άνοιξε την πόρτα – μέσω δηλώσεων του υπουργού Εξωτερικών της -- σε εδαφικές παραχωρήσεις «έπειτα από πρωτοβουλία της Ουκρανίας».

Η Ρωσία διεκδικεί από την Ουκρανία τέσσερις επαρχίες, τις οποίες έχει εν μέρει καταλάβει, επιπλέον της Κριμαίας την οποία προσάρτησε το 2014. Επίσης απαιτεί το Κίεβο να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ο Ζελένσκι θεωρεί τους όρους αυτούς απαράδεκτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.