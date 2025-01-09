ΗΠΑ: Ο Τζο Μπάιντεν πετάει στον Τραμπ την «καυτή πατάτα» της Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ 

Είναι ακόμα «τρομοκράτες»; Προς το παρόν ναι, αλλά με αστερίσκους. Ο λόγος για τη τζιχαντιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και τον ηγέτη της, Άχμεντ αλ Σάρα. Η κυβέρνηση Μπάιντεν αποφάσισε να διατηρήσει τον χαρακτηρισμό των νέων ισλαμιστών ηγετών της Συρίας ως τρομοκράτες για το υπόλοιπο της θητείας του Τζο Μπάιντεν, αφήνοντας την κρίσιμη απόφαση για την οργάνωση στην επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, τόνισαν στη Washington Post τρεις αξιωματούχοι των ΗΠΑ που γνωρίζουν το θέμα.



Ο χαρακτηρισμός της HTS ως τρομοκρατική οργάνωση αποτελεί βασικό εμπόδιο για τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα της Συρίας, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν ότι οι ισλαμιστές αντάρτες που αιφνιδίασαν τη διεθνή κοινή γνώμη στα τέλη του περασμένου έτους ανατρέποντας τον Σύρο πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ πρέπει να αποδείξουν ότι σαφώς έχουν έρθει σε ρήξη με εξτρεμιστικές ομάδες, ιδίως της Αλ Κάιντα, προτού αρθεί ο χαρακτηρισμός.

Πηγή: The Washington Post

παρατήρησε στη WP ένας ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, σημειώνοντας τις ανησυχίες της Ουάσιγκτον για τη συμπερίληψη ξένων μαχητών και άλλων τζιχαντιστών σε θέσεις του υπουργείου Άμυνας της Συρίας . Ο Αμερικανός αξιωματούχος, όπως και άλλοι, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.Ο εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διόρισεσε κορυφαίες θέσεις στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του Σεμπάστιαν Γκόρκα, ως επικεφαλής για την αντιτρομοκρατία και του Μάικλ Βαλτς ως συμβούλου εθνικής ασφάλειας. Αφήνοντας την απόφαση για τον χαρακτηρισμό των τζιχαντιστών στον Τραμπ ουσιαστικά αναμένεται να παραταθεί το χρονοδιάγραμμα των ισχυρών κυρώσεων των ΗΠΑ που επιβλήθηκαν στη Συρία κατά τη διάρκεια του καθεστώτος Άσαντ.Η αναφορά της HTS στον κατάλογο ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων καθιστά παράνομη για τους πολίτες των ΗΠΑ την παροχή «υλικής υποστήριξης ή πόρων» στην ομάδα και επιτρέπει οικονομικές κυρώσεις ή και δίωξη.Ένας εκπρόσωπος της μεταβατικής ομάδας Τραμπ-Βανς, Μπράιαν Χιουζ, αρνήθηκε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες σχετικά με τον χαρακτηρισμό, αλλά συμπλήρωσε ότι ο Τραμπ «έχει δεσμευτεί να μειώσει τις απειλές για την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και να προστατεύσει τους Αμερικανούς εδώ στο σπίτι».Υπάρχει ευρεία συναίνεση στη διεθνή κοινότητα ότι η Συρίακαι πρωτοβουλίες ανοικοδόμησης μετά από πάνω από μια δεκαετία εμφυλίου πολέμου.Ενώ διατήρησε τον χαρακτηρισμό, η κυβέρνηση Μπάιντεν χαλάρωσε τη Δευτέρα αρκετούς βασικούς περιορισμούς στη Συρία με στόχο την εκκίνηση της ανάκαμψης της χώρας και την οικοδόμηση καλής θέλησης με την προσωρινή κυβέρνησή της.Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε μια γενική άδεια για έξι μήνες που εξουσιοδοτεί μια σειρά συναλλαγών με τη συριακή κυβέρνηση, επιτρέποντας σε ανθρωπιστικές ομάδες να παρέχουν υπηρεσίες όπως νερό, αποχέτευση και ηλεκτρισμό. Επιτρέπει επίσης ορισμένες συναλλαγές με τη συριακή κυβέρνηση χωρίς τον φόβο των κυρώσεων -«Το τέλος της βίαιης και κατασταλτικής διακυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ, με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, παρέχει μια μοναδική ευκαιρία στη Συρία και τον λαό της να ανοικοδομήσουν», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γουόλι Αντεγιέμο. «Κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να υποστηρίζει την ανθρωπιστική βοήθεια και την υπεύθυνη διακυβέρνηση στη Συρία».Ως αποτέλεσμα της απόφασης των ΗΠΑ, ξένες κυβερνήσεις όπως το Κατάρ σχεδιάζουν να χρηματοδοτήσουν τους μισθούς του δημόσιου τομέα για έναν τεράστιο αριθμό εργαζομένων στη Συρία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στην WP.Το σχέδιο του Κατάρ, το οποίο αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters, είναι το κλειδί για τη στήριξη της προσωρινής κυβέρνησης της Συρίας, η οποία υποσχέθηκεΟ νέος υπουργός Οικονομικών της Συρίας εκτίμησε ότι μια τέτοια υπόσχεση θα κόστιζε 120 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, καλύπτοντας περισσότερους από 1,25 εκατομμύρια εργαζόμενους στο μισθολόγιο της κυβέρνησης.Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι η κίνηση θα δώσει σημαντική ώθηση στη συριακή οικονομία. «Αυτό το είδος σταθεροποίησης της καθημερινής ζωής των ανθρώπων θα έχει τεράστιο αντίκτυπο», είπε ο αξιωματούχος.H HTS, άλλοτε παρακλάδι της Αλ Κάιντα, έκοψε δημόσια δεσμούς με το τρομοκρατικό δίκτυο το 2016 λόγω στρατηγικών διαφωνιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισαν την HTS ως τρομοκρατική ομάδα το 2018 και η ομάδα βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για περισσότερο από μια δεκαετία, κάτι που συνεπάγεται εμπάργκο στα όπλα και πάγωμα παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων.Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσημη συνάντηση με τον αλ Σάρα, τον αρχηγό της HTS, παλαιότερα γνωστό από το ονοματεπώνυμό του, Αμπού Μοχάμεντ αλ Γκολάνι , στη Δαμασκό τον περασμένο μήνα και τον ενημέρωσαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν την επικήρυξη των 10 εκατομμυρίων δολαρίων εναντίον του.Η διαβεβαίωση των ΗΠΑ δόθηκε αφότου ο αλ Σάρα διαβεβαίωσε ότι δεν θα επιτρέψει στις τρομοκρατικές ομάδες στη Συρία να αποτελούν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τους γείτονες της Συρίας. «Ο Αχμέντ αλ Σάρα δεσμεύτηκε σε αυτό», είπε η κορυφαία διπλωμάτης των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Μπάρμπαρα Λιφ, μετά τη συνάντησή τους.Αμερικανοί διπλωμάτες έχουν πραγματοποιήσει πολλά ταξίδια στη Συρία για να συνεργαστούν με την τρομοκρατική ομάδα, σε αυτό που ένας Αμερικανός αξιωματούχος αποκάλεσε «προληπτική και συνετή διαδικασία». Ο αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η άρση του χαρακτηρισμού μια οργάνωσης ως τρομοκρατικής είναι μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία.Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος σχολίασε ότι τα βήματα που πρέπει να κάνει η HTS για να βγει από τη λίστα θα χρειαστούν χρόνο, και ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν έκανε τη σωστή επιλογή «μη επιβάλλοντας το πολιτικό ημερολόγιο των ΗΠΑ στη συριακή κυβέρνηση και τον συριακό λαό».Ο Ρόμπερτ Φορντ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στη Συρία, είπε ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα πρέπει να παράσχει σαφείς και συγκεκριμένες οδηγίες στη HTS σχετικά με το πώς να βγει από τη λίστα. «Το καλύτερο πράγμα από εδώ και στο εξής είναι να αναπτύξουν ένα σύνολο σημείων αναφοράς ή κριτηρίων, να τα παρουσιάσουν στην ηγεσία της HTS και να ξεκινήσουν μια συζήτηση σχετικά με αυτά», είπε ο Φορντ.Ένας σύμβουλος του Τραμπ, ο Ρικ Γκρένελ, περιέγραψε τις αντάρτικες οργανώσεις που ανέτρεψαν τον Άσαντ ωςτόνισε σε συνέντευξή του τον περασμένο μήνα στο Newsmax.

