Η Τσεχική Δημοκρατία θα χρησιμοποιήσει μέρος από τους τόκους από ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, που είναι παγωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αγοράσει περισσότερα πυρομαχικά μεγάλου διαμετρήματος για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το τσεχικό υπουργείο Άμυνας.

Δυτικές χώρες έχουν μπλοκάρει ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 300 δισ. δολαρίων αφού η Ρωσία εξαπέλυσε την εισβολή της στην Ουκρανία, το Φεβρουάριο 2022.

Οι χώρες της ΕΕ παίρνουν τους τόκους από τα περιουσιακά στοιχεία -στα οποία περιλαμβάνονται ομόλογα και άλλα χρεόγραφα που είχε αγοράσει η ρωσική κεντρική τράπεζα- και τους καταθέτουν σε ένα ταμείο της ΕΕ για βοήθεια προς την Ουκρανία, που μάχεται εναντίον της ρωσικής εισβολής.

Κυβερνήσεις της ΕΕ συμφώνησαν τον Ιούνιο να χρησιμοποιήσουν 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ από τα κέρδη, που δημιουργούνται από τα περιουσιακά στοιχεία, για να αγοράσουν όπλα και να πληρώσουν για άλλους τρόπους υποστήριξης της Ουκρανίας.

Το τσεχικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μέρος των χρημάτων θα χρησιμοποιηθεί για μια προσπάθεια, της οποίας ηγείται, να αγορασθούν πυρομαχικά πυροβολικού για την Ουκρανία απ' όλο τον κόσμο, με χρήματα από δυτικούς εταίρους.

Η Ουκρανία παρέλαβε τον Ιούνιο την πρώτη αποστολή στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και οι παραδόσεις συνεχίζονται κάθε μήνα, δήλωσαν τσέχοι αξιωματούχοι.

«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία για να υποστηρίξουμε γρήγορα και αποτελεσματικά την Ουκρανία», αναφέρεται σε δήλωση του υπουργείου.

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε «κλοπή» το σχέδιο για τη χρήση τόκων από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία και δήλωσε ότι θα αναλάβει νομική δράση σε βάρος οποιουδήποτε εμπλέκεται σ'αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.