Μόσχα: Τα ρωσικά πετρελαιοφόρα είναι στο «στόχαστρο» της Δύσης

Η Δύση δεν μπορεί να μπλοκάρει νόμιμα τα δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στη Βαλτική Θάλασσα, αλλά τα έχει «στο στόχαστρο», δήλωσε ο Ρώσος πρέσβης στη Δανία, Βλαντιμίρ Μπάρμπιν, σε συνέντευξή του στο TASS, όταν ρωτήθηκε πώς τα ρωσικά πλοία διέρχονται αυτή τη στιγμή από τα στενά της Βαλτικής (Δανίας) και πώς αισθάνεται η Δανία αυτή τη στιγμή για την ιδέα του αποκλεισμού της Βαλτικής Θάλασσας για ρωσικά πλοία.

«Η Κοπεγχάγη έχει στο στόχαστρο δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Ο έλεγχός τους έχει ενισχυθεί καθώς διέρχονται από τα στενά της Βαλτικής (Δανίας) και εξυπηρετούνται ενώ είναι αγκυροβολημένα», υποστήριξε σύμφωνα με το TASS.

«Ωστόσο, ο αποκλεισμός της Βαλτικής Θάλασσας για τα ρωσικά δικαστήρια με νόμιμα μέσα είναι αδύνατος», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

«Το διεθνές δίκαιο εγγυάται την απρόσκοπτη διέλευση πλοίων από τα στενά της Βαλτικής (Δανίας)», είπε, προσθέτοντας ότι «η ρωσική πλευρά υποθέτει ότι η Κοπεγχάγη το κατανοεί και το αναγνωρίζει».

