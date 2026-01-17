My Style Rocks... Ο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Παρασκευής «πήγε στη δουλειά» φορώντας γυαλιά ηλίου και ζήτησε από όλους να τον... ανεχθούν. Ο Γάλλος πρόεδος έκανε την εμφάνισή του με γυαλιά ηλίου - καθρέφτες σε συνάντηση το θεσμικό μέλλον της Νέας Καληδονίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων.

😎 Macron came to work wearing sunglasses and asked everyone to bear with him like that



The day before, the French president appeared in public with a bloodshot eye. The Élysée Palace asked people not to worry and assured that it was a burst blood vessel.



Macron joked that he… pic.twitter.com/KlVwvIym2Q January 17, 2026

Την Πέμπτη, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε δημόσια με το μάτι του κόκκινο. Το Μέγαρο των Ηλυσίων διευκρίνισε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, και διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για σπασμένο αιμοφόρο αγγείο.

Ο Μακρόν αστειεύτηκε την Παρασκευή ότι τώρα έχει τη «ματιά της τίγρης». «Απλώς δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”... Για όσους πιάσουν την αναφορά, είναι ένδειξη αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, προφανώς παραπέμποντας στον τίτλο του γνωστού τραγουδιού των Survivor, που αποτέλεσε το μουσικό θέμα της ταινίας *Rocky III* του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Μετά την εμφάνιση με γυαλιά ηλίου, τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα έπεσαν βροχή, με πολλούς Γάλλους να κάνουν λόγο για «άψογο στυλ».

