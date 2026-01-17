Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

My Style Rocks: Ο Εμανουέλ Μακρόν «πήγε στη δουλειά» με γυαλιά ηλίου, και έγινε viral - Βίντεο

Ο Μακρόν αστειεύτηκε ότι τώρα έχει τη «ματιά της τίγρης», ενώ τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα έπεσαν βροχή με πολλούς Γάλλους να κάνουν λόγο για «άψογο στυλ»

Μακρόν

My Style Rocks... Ο Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Παρασκευής «πήγε στη δουλειά» φορώντας γυαλιά ηλίου και ζήτησε από όλους να τον... ανεχθούν. Ο Γάλλος πρόεδος έκανε την εμφάνισή του με γυαλιά ηλίου - καθρέφτες σε συνάντηση το θεσμικό μέλλον της Νέας Καληδονίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων. 

Την Πέμπτη, ο Γάλλος πρόεδρος εμφανίστηκε δημόσια με το μάτι του κόκκινο. Το Μέγαρο των Ηλυσίων διευκρίνισε ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ανησυχεί, και διαβεβαίωσε ότι επρόκειτο για σπασμένο αιμοφόρο αγγείο.

Μακρόν

Ο Μακρόν αστειεύτηκε την Παρασκευή ότι τώρα έχει τη «ματιά της τίγρης». «Απλώς δείτε το ως μια ακούσια αναφορά στο “Eye of the Tiger”... Για όσους πιάσουν την αναφορά, είναι ένδειξη αποφασιστικότητας», αστειεύτηκε, προφανώς παραπέμποντας στον τίτλο του γνωστού τραγουδιού των Survivor, που αποτέλεσε το μουσικό θέμα της ταινίας *Rocky III* του 1982 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε.

Μετά την εμφάνιση με γυαλιά ηλίου, τα σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα έπεσαν βροχή, με πολλούς Γάλλους να κάνουν λόγο για «άψογο στυλ».

Μακρόν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Γαλλία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark