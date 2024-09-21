H Πολιτική Άμυνα στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα πως ένας ισραηλινός βομβαρδισμός εναντίον ενός σχολείου που φιλοξενεί εκτοπισμένους στην πόλη της Γάζας έχει στοιχίσει τη ζωή σε 22 ανθρώπους, οι περισσότεροι από αυτούς γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας με τον ισραηλινό στρατό να αναφέρει ότι στοχοθέτησε μαχητές της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, οι οποίοι κρύβονταν εκεί.

Ξεχωριστά, το Κυβερνητικό Γραφείο Μέσων Ενημέρωσης στη Γάζα ανέφερε ότι 20 από τους νεκρούς ήταν γυναίκες και παιδιά: 13 παιδιά, έξι γυναίκες και ένα βρέφος 3 μηνών. Τριάντα άνθρωποι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε το γραφείο, συμπεριλαμβανομένων 9 παιδιών που χρειάστηκαν ακρωτηριασμούς και άλλα που έφεραν σοβαρά εγκαύματα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το συγκρότημα χρησιμοποιούνταν ως κέντρο διοίκησης της Χαμάς και ότι είχαν ληφθεί προφυλάξεις για να αποφευχθούν απώλειες αμάχων. Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός έκανε γνωστό σε ένα δελτίο Τύπου ότι «διεξήγαγε ένα στοχευμένο πλήγμα εναντίον τρομοκρατών, οι οποίοι επιχειρούσαν από το εσωτερικό ενός κέντρου διοίκησης και ελέγχου της Χαμάς στην πόλη της Γάζας», διευκρινίζοντας πως ο στόχος βρισκόταν «μέσα» στο σχολείο Αλ Φάλαχ, το οποίο βρίσκεται δίπλα στα κτίρια του σχολείου Αλ Ζαϊτούν.

Το σχολείο Αλ Ζαϊτούν επλήγη, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο σημείο.

Ο ισραηλινός στρατός πρόσθεσε πως έλαβε «μέτρα για να μετριάσει τον κίνδυνο να τραυματιστούν άμαχοι», ιδίως μέσω της χρήσης όπλων υψηλής ακρίβειας.

Πηγή: skai.gr

