Ζελένσκι στις ΗΠΑ: Ελπίζει να συναντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως ελπίζει να συναντήσει τον υποψήφιο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις αμερικανικές προεδρικές εκλογές Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, όταν ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παρουσιάσει το «σχέδιο νίκης» στον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι θα παραστεί σε συνεδριάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και σχεδιάζει επίσης να συνομιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις σε ξεχωριστές συναντήσεις την 26η Σεπτεμβρίου.

Ο Ουκρανός ηγέτης είπε πως ελπίζει επίσης να συναντηθεί με τον Τραμπ.

«Το πιθανότερο θα έχουμε μια συνάντηση, νομίζω στις 26-27 Σεπτεμβρίου», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους αργά χθες το βράδυ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Τον Αύγουστο, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε πει ότι ήθελε να παρουσιάσει το σχέδιό του στους Μπάιντεν, Χάρις και Τραμπ. Αν και ο Τραμπ και Ζελένσκι είχαν μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τον Ιούλιο, δεν έχουν συναντηθεί κατ’ ιδίαν από τη θητεία του Τραμπ μεταξύ 2017-2021.

Ο Ζελένσκι έχει κάνει λόγο για ένα σχέδιο σχετικά με τον τρόπο που θα αναγκαστεί η Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της διπλωματικά και έχει επισημάνει πως επαφίεται στις ταχείες αποφάσεις των συμμάχων από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο φέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

