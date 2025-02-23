Δεκάδες χιλιάδες στην κηδεία του δολοφονηθέντος ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στα περίχωρα της Βηρυτού για να θρηνήσουν για τον δολοφονηθέντα αρχηγό της Χεζμπολάχ, τον Χασάν Νασράλα, σχεδόν πέντε μήνες αφότου σκοτώθηκε σε ισραηλινό αεροπορικό βομβαρδισμό που επέφερε σοβαρό πλήγμα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση.

Η δολοφονία του Νασράλα, ο οποίος ηγείτο της σιιτικής μουσουλμανικής οργάνωσης στη διάρκεια δεκαετιών σύγκρουσης με το Ισραήλ, ήταν ένα από τα πρώτα σημαντικά πλήγματα στην κλιμάκωση της σύγκρουσης με το Ισραήλ, που αποδυνάμωσε σοβαρά την Χεζμπολάχ.

Hezbollah’s Secretary General Sheikh Naim Qassem delivers speech during Nasrallah funeral https://t.co/ih0XT1YxDW — Live Stream (@video_streamz) February 23, 2025

Κρατώντας φωτογραφίες του Νασράλα και σημαίες της Χεζμπολάχ υποστηρικτές του συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα για την κηδεία του Νασράλα αλλά και άλλων δολοφονηθέντων αρχηγών της οργάνωσης σε στάδιο στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από την Χεζμπολάχ.

Πριν από την έναρξη της κηδείας το στάδιο Camille Chamoun των 55.000 θέσεων ήταν σχεδόν γεμάτο.

Την ώρα της κηδείας ισραηλινά μαχητικά πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν «Θάνατος στο Ισραήλ».

Nasrallah’s funeral now:



“Death to America, Death to Israel,” pic.twitter.com/nrr2fnS1Hc — Open Source Intel (@Osint613) February 23, 2025

Tens of thousands attend funeral of Hezbollah leader Hassan Nasrallah five months after killinghttps://t.co/MBXw2KyQzz — ITV News (@itvnews) February 23, 2025

Στην κηδεία παρευρίσκονται ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ιρακινή αντιπροσωπεία περιλαμβανομένων σιιτών πολιτικών και διοικητών πολιτοφυλακών καθώς και αντιπροσωπεία των Χούθι της Υεμένης.

Η κηδεία στοχεύει να εμφανίσει ισχυρή της Χεζμπολάχ μετά το πλήγμα από τον πόλεμο με το Ισραήλ, που στοίχισε τη ζωή στα περισσότερα μέλη της ηγεσίας αλλά και σε χιλιάδες μαχητές της και προκάλεσε καταστροφές στο νότιο Λίβανο. Ο αντίκτυπος στη Χεζμπολάχ έγινε ακόμα μεγαλύτερος από την ανατροπή του συμμάχου της, του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στη Συρία.

Στην επιμνημόσυνη τελετή θα τιμηθεί επίσης ο Χάσεμ Σιαφιεντίν, που ηγήθηκε της Χεζμπολάχ για μία εβδομάδα ύστερα από τον θάνατο του Νασράλα πριν σκοτωθεί και ο ίδιος από το Ισραήλ, γεγονός που δείχνει πόσο βαθιά η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών είχε διεισδύσει στην οργάνωση. Ο Σιαφιεντίν θα ενταφιαστεί στο νότο τη Δευτέρα.

Μετά τον θάνατό του, ο Νασράλα ετάφη προσωρινά δίπλα στον γιο του, τον Χάντι, που πέθανε πολεμώντας για τη Χεζμπολάχ το 1997.

Η επίσημη κηδεία προγραμματίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να δοθεί χρόνος για την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο με βάση του όρους της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ εκεχειρίας, που τερμάτισε τον περυσινό πόλεμο.

Αν και το Ισραήλ έχει σε μεγάλο βαθμό αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο, τα στρατεύματά του συνεχίζουν να κρατούν πέντε θέσεις σε λόφους στην περιοχή, την οποία η Χεζμπολάχ πολέμησε για χρόνια για να απελευθερώσει από τις ισραηλινές δυνάμεις πριν αποσυρθούν το 2000.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε αφού η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ σε ένδειξη στήριξης του συμμάχου της, της παλαιστινιακής Χαμάς, στο ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, στις 8 Οκτωβρίου του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

