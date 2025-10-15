Ρωσία: Απάντησε στη δήλωση Τραμπ ότι η ρωσική οικονομία βρίσκεται κοντά στην κατάρρευση

Η Ρωσία απάντησε την Τετάρτη την προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ελλείψεις βενζίνης δείχνουν ότι η ρωσική οικονομία οδηγείται στην κατάρρευση.

Ο Τραμπ εξέφρασε την Τρίτη την απογοήτευσή του για τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, τον οποίο είπε ότι δεν είναι πρόθυμος να τερματίσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ δήλωσε ότι υπάρχει σταθερή προσφορά βενζίνης στην εγχώρια αγορά στη Ρωσία.

«Έχουμε σταθερή προσφορά στην εγχώρια αγορά, δεν βλέπουμε προβλήματα σε αυτό το θέμα», επέμεινε ο Νόβακ.

«Η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης διατηρείται και εμείς, από την πλευρά της κυβέρνησης και των αρμόδιων υπουργείων, κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει έτσι» πρόσθεσε ο Ρώσος αξιωματούχος.

Πηγή: skai.gr

