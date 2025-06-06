Λογαριασμός
Μεγάλη φωτιά σε εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο – Επιχειρούν 75 πυροσβέστες

Η φωτιά έχει καταστρέψει ολοσχερώς τον πρώτο όροφο του διώροφου εστιατορίου, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε τμήμα του ισογείου 

Λονδίνο, φωτιά

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς σε εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε στις 3:45 π.μ.σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Park Royal. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 75 πυροσβέστες. Η κυκλοφορία στην οδό όπου βρίσκεται το εστιατόριο έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων εκτρέπονται.

Η φωτιά έχει καταστρέψει ολοσχερώς τον πρώτο όροφο του διώροφου εστιατορίου, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε τμήμα του ισογείου.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιείται ειδική περιστρεφόμενη σκάλα ύψους 32 μέτρων, η οποία χρησιμοποιείται για ρίψεις νερού από ψηλά.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.
 

