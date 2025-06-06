Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς σε εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε στις 3:45 π.μ.σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Park Royal.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 75 πυροσβέστες. Η κυκλοφορία στην οδό όπου βρίσκεται το εστιατόριο έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων εκτρέπονται.

Η φωτιά έχει καταστρέψει ολοσχερώς τον πρώτο όροφο του διώροφου εστιατορίου, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε τμήμα του ισογείου.

Firefighters remain at the scene of a fire on Coronation Road. The fire is within a restaurant and industrial warehouse. There are road closures in place and bus routes have been diverted. Firefighters remain at the scene of a fire on Coronation Road. https://t.co/PXv78OLdVF pic.twitter.com/3wXtsAkcTr — London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2025

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιείται ειδική περιστρεφόμενη σκάλα ύψους 32 μέτρων, η οποία χρησιμοποιείται για ρίψεις νερού από ψηλά.

Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.



