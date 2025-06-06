Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης
Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από τα ξημερώματα της Παρασκευής για την κατάσβεση μεγάλης πυρκαγιάς σε εστιατόριο στο δυτικό Λονδίνο.
Συγκεκριμένα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου κλήθηκε στις 3:45 π.μ.σε φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Park Royal.
Στο σημείο έχουν σπεύσει δεκαπέντε πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 75 πυροσβέστες. Η κυκλοφορία στην οδό όπου βρίσκεται το εστιατόριο έχει διακοπεί και στα δύο ρεύματα, ενώ τα δρομολόγια των λεωφορείων εκτρέπονται.
Η φωτιά έχει καταστρέψει ολοσχερώς τον πρώτο όροφο του διώροφου εστιατορίου, ενώ οι φλόγες έχουν επεκταθεί και σε τμήμα του ισογείου.
Firefighters remain at the scene of a fire on Coronation Road. The fire is within a restaurant and industrial warehouse. There are road closures in place and bus routes have been diverted. Firefighters remain at the scene of a fire on Coronation Road. https://t.co/PXv78OLdVF pic.twitter.com/3wXtsAkcTr— London Fire Brigade (@LondonFire) June 6, 2025
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς χρησιμοποιείται ειδική περιστρεφόμενη σκάλα ύψους 32 μέτρων, η οποία χρησιμοποιείται για ρίψεις νερού από ψηλά.
Μέχρι στιγμής, τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.