Ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ χαιρέτισε την ανακοίνωση σήμερα από το Ισραήλ του ανοίγματος ασφαλών χερσαίων διαδρόμων προς τη Γάζα για τις οχηματοπομπές με ανθρωπιστική βοήθεια και διαβεβαίωσε πως ο ΟΗΕ θα επιχειρήσει να φθάσει σε όσους το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους μπορέσει.

«Καλοδεχούμενη ανακοίνωση των ανθρωπιστικών παύσεων στη Γάζα προκειμένου να επιτραπεί να περάσει η βοήθειά μας. Σε επικοινωνία με τις ομάδες μας στο πεδίο που θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να φθάσουν σε όσους το δυνατόν περισσότερους πεινασμένους ανθρώπους μπορέσουμε» έγραψε στο Χ.

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ είχε προειδοποιήσει την Παρασκευή ότι οι συνθήκες στη Γάζα είναι «ήδη καταστροφικές και επιδεινώνονται ραγδαία».

«Η κρίση του λιμού επιδεινώνεται», είχε προειδοποιήσει, επισημαίνοντας πως η πείνα και ο υποσιτισμός αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών, ενώ είχε προσθέσει πως οι συνέπειες θα μπορούσαν ραγδαία να «γίνουν θανάσιμες».

Την ίδια ώρα, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα εξέφρασε σήμερα την ελπίδα πως μια ισραηλινή παύση των εχθροπραξιών για ανθρωπιστικούς σκοπούς σε ορισμένες περιοχές στη Λωρίδα της Γάζας θα επιτρέψει μια αύξηση της επισιτιστικής βοήθειας που έχουν απεγνωσμένα ανάγκη στην περιοχή.

Η υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών διαθέτει επαρκείς ποσότητες τροφίμων εντός ή προς την περιοχή για να ταΐσει τον πληθυσμό της Γάζας των 2,1 εκατομμυρίων ανθρώπων για περίπου 3 μήνες, ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Χ.

Περίπου 100 φορτηγά εισήλθαν στη Γάζα

Με φόντο μια επερχόμενη κρίση λιμού στη Λωρίδα της Γάζας, μεγάλης κλίμακας παραδόσεις βοήθειας έφθασαν σήμερα στον υπό πολιορκία και εμπόλεμο θύλακα για πρώτη φορά εδώ και μήνες.

Ένα κομβόι περίπου 100 φορτηγών που μετέφεραν αγαθά για τον δοκιμαζόμενο πληθυσμό εισήλθε στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ, σύμφωνα με πηγές στον παλαιστινιακό θύλακα.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως θα τηρήσει καθημερινά μια «τακτική παύση», όπως ο ίδιος την αποκάλεσε, «στις στρατιωτικές επιχειρήσεις για ανθρωπιστικούς σκοπούς» σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, μέχρι νεωτέρας.

Στο μεταξύ, υγειονομικοί στα νοσοκομεία Al-Awda και Al-Aqsa στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έκαναν γνωστό πως ισραηλινά πυρά είχαν ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 17 άνθρωποι και να τραυματιστούν τουλάχιστον 50, ενώ περίμεναν τα φορτηγά με τη βοήθεια σήμερα. Ένας εκπρόσωπος Τύπου του ισραηλινού στρατού δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε αίτημα να σχολιάσει σχετικά.

Χιλιάδες κάτοικοι της Γάζας συγκεντρώθηκαν σήμερα σε περιοχές όπου αναμένεται να περάσουν φορτηγά με βοήθεια, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters και αναφέρουν ντόπιοι.

Δεκάδες πολίτες στη Γάζα έχουν πεθάνει από την πείνα τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανέφερε έξι νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο εξαιτίας του υποσιτισμού, με το σύνολο των θανάτων από τον υποσιτισμό και την πείνα να ανέρχεται πλέον σε 133, μεταξύ αυτών 87 παιδιά.

Χθες, ένα μωρό πέντε μηνών, η Ζαϊνάμπ Αμπού Χαλίμπ, πέθανε από οξύ υποσιτισμό στο νοσοκομείο Νάσερ στην Χαν Γιούνις, σύμφωνα με υγειονομικούς.

«Τρεις μήνες στο νοσοκομείο και αυτό μου δίνουν πίσω, εκείνη νεκρή», δήλωσε η μητέρα της Ίσραα Αμπού Χαλίμπ, ενώ στέκεται δίπλα στον πατέρα του παιδιού και κρατά τη σορό της κορούλας της, τυλιγμένη σε ένα λευκό σεντόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.