Το πλοίο Handala, το οποίο διαχειρίζεται το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα «Στόλος για την Ελευθερία», κατέπλευσε στο Ισραήλ σήμερα, αφού το αναχαίτισε ο ισραηλινός στρατός, ενώ κατευθυνόταν προς τη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, διαπίστωσε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στο Ασντόντ.

Τα μέλη του πληρώματός του (μεταξύ τους δύο βουλευτές του γαλλικού κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία) προσήχθησαν από τις ισραηλινές αρχές.

Η ισραηλινή ΜΚΟ Adalah είπε στο AFP πως έστειλε δικηγόρους στο λιμάνι του Ασντόντ, στο κεντρικό Ισραήλ, και ζήτησε από τις αρχές να μιλήσει με τους επιβάτες του πλοίου, όμως μάταια.

«Έπειτα από 12 ώρες στη θάλασσα, μετά την παράνομη αναχαίτιση του Handala, οι ισραηλινές αρχές επιβεβαίωσαν τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Ασντόντ», διευκρινίζει σε ένα δελτίο Τύπου αυτή η μη κυβερνητική οργάνωση, που ειδικεύεται στην παροχή νομικής βοήθειας.

«Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν στους δικηγόρους της Adalah την πρόσβαση στους ακτιβιστές που κρατούνται προκειμένου να τους παράσχουν νομική βοήθεια», πρόσθεσε.

«Η Adalah επιβεβαιώνει εκ νέου ότι οι ακτιβιστές που επιβαίνουν στο πλοίο Handala συμμετείχαν σε μια ειρηνική πολιτική αποστολή που στοχεύει στο να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα. Το πλοίο αναχαιτίστηκε σε διεθνή ύδατα και η κράτησή τους συνιστά μια κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Νωρίτερα, το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως το πολεμικό ναυτικό της χώρας είχε συλλάβει το Handala προκειμένου να το εμποδίσει να εισέλθει στον θαλάσσιο χώρο στα ανοικτά της Λωρίδας της Γάζας. «Το πλοίο κατευθύνεται με ασφάλεια προς τις ισραηλινές ακτές. Όλοι οι επιβάτες είναι σώοι», διαβεβαίωσε.

Χθες, ένα βίντεο που προβλήθηκε σε απευθείας μετάδοση από το Handala έδειχνε Ισραηλινούς στρατιώτες να επιβιβάζονται στο πλοίο.

Το πλοίο ξεκίνησε το ταξίδι του σε μια προσπάθεια να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας από θαλάσσης και να μεταφέρει μια μικρή ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στους κατοίκους του θύλακα, που έχει καταστραφεί έπειτα από 21 μήνες πολέμου.

Προτού συλληφθούν, τα μέλη του πληρώματος του Handala είχαν δηλώσει, σε ένα μήνυμα που είχαν δημοσιεύσει στο Χ, ότι θα ξεκινούσαν μια απεργία πείνας εάν ο ισραηλινός στρατός αναχαίτιζε το πλοίο και συλλάμβανε τους επιβάτες του.

Στο πλοίο ταξίδευαν ακτιβιστές από 10 χώρες και δημοσιογράφοι.

Πηγή: AFP, ΑΠΕ - ΜΠΕ

