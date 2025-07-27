Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα πως συνέλαβε 57 ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας διαδήλωσης χθες στο Βερολίνο ως αλληλεγγύη στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, στο περιθώριο της Παρέλασης Υπερηφάνειας, ενώ μέτρησε 17 τραυματίες αστυνομικούς.

Έκανε λόγο σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ για «διατάραξη της δημόσιας τάξης», μεταξύ άλλων ενέργειες «αντίστασης» στις δυνάμεις επιβολής του νόμου, όπως ρίψεις μπουκαλιών και ξυλοδαρμούς, όπως και αντισημιτικά συνθήματα και «τη χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων».

Παρά τις προειδοποιήσεις, οι διοργανωτές δεν κατάφεραν να επαναφέρουν την τάξη μεταξύ των συμμετεχόντων στη διαδήλωση, συμπλήρωσε η αστυνομία, η οποία μέτρησε περίπου 10.000 διαδηλωτές, ενώ είπε πως διέλυσε την κινητοποίηση.

Οι διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κινήματος που ονομάζεται «The Internationalist Queer Pride for Liberation (IQP)» που τάσσεται υπέρ «ενός αγώνα αντι-ιμπεριαλιστικού, αντι-αποικιοκρατικού και αντισιωνιστικού», σύμφωνα με το ιστότοπό του.

Η πορεία πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την Παρέλαση Υπερηφάνειας, που βρισκόταν σε εξέλιξη σε μια άλλη συνοικία της γερμανικής πρωτεύουσας. Εκεί επίσης η αστυνομία προχώρησε σε 64 συλλήψεις για «εξύβριση, ξυλοδαρμούς, τραυματισμούς και χρήση συμβόλων αντισυνταγματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων», ανέφερε η αστυνομία, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Εξάλλου, μία αντι-διαδήλωση ακροδεξιών πραγματοποιήθηκε κατά της Πορείας Υπερηφάνειας και περίπου 20 άνθρωποι συμμετείχαν, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων. Είκοσι άνθρωποι που συνδέονταν με αυτήν την κινητοποίηση συνελήφθησαν, διευκρίνισε η αστυνομία στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

