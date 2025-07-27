Διχάζει την Ιταλία το παλαιστινιακό

Η Τζόρτζια Μελόνι απορρίπτει το αίτημα της ιταλικής αντιπολίτευσης για άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, επιλέγοντας να μην ακολουθήσει το παράδειγμα του Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας πως η χρονική συγκυρία δεν είναι η κατάλληλη. Η στάση αυτή αποτελεί επίκεντρο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης στη Ρώμη.

Διχασμένη η Ιταλία για το Παλαιστινιακό

Το ζήτημα της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους διχάζει την ιταλική πολιτική σκηνή. Η αντιπολίτευση, κυρίως το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα, καλεί ανοιχτά την κυβέρνηση Μελόνι να προχωρήσει σε άμεση αναγνώριση, επικαλούμενη το γαλλικό παράδειγμα. Αντίθετα, η πρωθυπουργός δηλώνει πως "σε μια τέτοια φάση, η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους -χωρίς αυτό να υπάρχει- μπορεί να αποδειχθεί ακόμη και επιζήμια". Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι ξεκαθαρίζει ότι ένα τέτοιο βήμα μπορεί να γίνει μόνο αν "την ίδια στιγμή, η Παλαιστίνη αναγνωρίσει το Ισραήλ".

Η πολιτική σύγκρουση στη Ρώμη εντείνεται, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί ανοιχτά τη Μελόνι για "σύγκλιση" με τις θέσεις Τραμπ και εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αρχηγός των Πέντε Αστέρων, Τζουζέπε Κόντε, τονίζει με έμφαση πως "μετά από 60.000 νεκρούς, εκ των οποίων 20.000 είναι παιδιά, η κυβέρνηση Μελόνι συνεχίζει να στέκεται εμπόδιο στην ειρήνη στην Μέση Ανατολή και στα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού".

Μεταβολές στις πολιτικές θέσεις και ο ρόλος του Βατικανού

Σχολιαστές επισημαίνουν ότι η ίδια η Μελόνι και το κόμμα της, όταν βρίσκονταν στην αντιπολίτευση, είχαν καταθέσει πρόταση αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους στο κοινοβούλιο. Πλέον, η κυβερνητική ρητορική δίνει έμφαση στη λύση των «δυο κρατών για δύο λαούς» αλλά μέσω μιας σταδιακής, ειρηνευτικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρεμβατικότητα του Βατικανού στην πολιτική σκηνή. Ο πάπας ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και "μόνιμη επανασυμφιλίωση στους Αγίους Τόπους", ενώ ο Λατίνος Πατριάρχης Ιεροσολύμων, καρδινάλιος Πιερμπατίστα Πιτσαμπάλα, υπογραμμίζει πως "έχουμε την ηθική υποχρέωση να εκφράσουμε με σαφήνεια την κριτική μας στην πολιτική που η κυβέρνηση του Ισραήλ εφαρμόζει στη Γάζα". Παράλληλα, σχολιαστές παρατηρούν πως για πρώτη φορά οι ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες του Λατίνου Πατριάρχη και του Ορθόδοξου Πατριάρχη Ιεροσολύμων διαμορφώνουν έναν κοινό, ξεκάθαρο ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

