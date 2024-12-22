Πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό σε σπίτι στον προσφυγικό καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, όπως είπαν σήμερα στο Ρόιτερς νοσοκομειακές πηγές.

Στο μεταξύ, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι μαίνονται σφοδροί βομβαρδισμοί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν της βόρειας Γάζας, με "τρόπο που δεν έχει προηγούμενο" και απροειδοποίητα.

Το νοσοκομείο είναι ένα από τα μόλις τρία σχεδόν λειτουργικά νοσηλευτικά ιδρύματα στο βόρειο τμήμα του θύλακα, όπου επιχειρεί ο ισραηλινός στρατός από τον Οκτώβριο.

Πηγή: skai.gr

