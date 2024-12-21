Πάνω από 500 ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν, μετά το μακελειό στο Μαγδεμβούργο.

Υπενθυμίζεται ότι ένας 50χρονος Σαουδάραβας γιατρός μπήκε με μία μαύρη BMW που μόλις είχε νοικιάσει στη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο, προκαλώντας τον θάνατο 5 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 200.

Jetzt sammeln sich ca. 500-600 Rechtsextreme und Hooligans am Rand der Innenstadt von #Magdeburg, viele vermummt und aggressiv, skandieren „Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen“! Sie wollen zum Hbf. #Polizei im Großeinsatz #anschlag #Terror #Weihnachtsmarkt pic.twitter.com/dfEEklKgM5 — Frank Schneider (@chefreporterNRW) December 21, 2024

Περίπου 500-600 ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Hasselbachplatz στο Μαγδεμβούργο, έπειτα από κάλεσμα του ακροδεξιού κόμματος AfD, σύμφωνα με τη Volksstimme.

Γερμανικές σημαίες, αλλά και ρωσικές έκαναν την εμφάνισή τους στην πλατεία και πανό που έφεραν την επιγραφή «Homeland and Remigration Now».

«Όσοι δεν αγαπούν τη Γερμανία πρέπει να φύγουν από τη Γερμανία!» διαλαλούσαν οι διαδηλωτές. «Είμαστε ο λαός», «Βαρεθήκαμε» ή «Δε θέλουμε γουρούνια αιτούντες άσυλο», ήταν μερικά ακόμα από τα συνθήματα που ακούγονταν.

Η Αστυνομία επενέβη σε καβγά που ξέσπασε ανάμεσα σε δύο παρευρισκόμενους στη διαμαρτυρία.

