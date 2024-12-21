Κατά τη συνάντησή του με τον κλήρο της Ρώμης, ο πάπας Φραγκίσκος τόνισε ότι «παρά το ότι είχε δοθεί σχετική υπόσχεση, χθες, δεν επετράπη στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Πιερλουίτζι Πιτσαμπάλα, να εισέλθει στη Γάζα». Χθες, πάντα, παιδιά έγιναν στόχος βομβαρδισμών. Αυτή είναι βαναυσότητα, δεν είναι πόλεμος. Θέλω να το πω διότι είναι πράγματα που αγγίζουν την καρδιά», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Η πρεσβεία του Ισραήλ στο Βατικανό, μέσω του «Χ», σχολίασε ότι «σε αντίθεση με ψευδείς κατηγορίες που δημοσιεύονται στα μέσα ενημέρωσης, το αίτημα του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων, καρδινάλιου Πιερλουίτζι Πιτσαμπάλα να εισέλθει στη Γάζα έγινε δεκτό, όπως συνέβη ήδη στο παρελθόν, σύμφωνα με τις προτιμήσεις του».

Όπως έγινε γνωστό από την υπηρεσία Τύπου του Βατικανού, αύριο το μεσημέρι ο πάπας θα προσευχηθεί και θα ευλογήσει το πλήθος από την κατοικία του, στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, εντός του Βατικανού, και όχι από το παράθυρο του ιδιαίτερου γραφείου του, το οποίο βλέπει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Αιτία της αλλαγής αυτής του προγράμματος του Φραγκίσκου η πτώση της θερμοκρασίας και το κρυολόγημα που τον ταλαιπωρεί τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.