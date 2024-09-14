Οι εισαγγελείς του Παλέρμο της Σικελίας ζήτησαν σήμερα καταδίκη σε έξι χρόνια φυλάκισης για τον Ματέο Σαλβίνι, γραμματέα της Λέγκα, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Μελόνι και υπουργός Μεταφορών της.

Η δικαστική υπόθεση αφορά την απόφαση του Σαλβίνι να μην επιτρέψει - όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών τον Αύγουστο του 2019- την αποβίβαση στην Κάτω Ιταλία 147 μεταναστών και προσφύγων που είχαν διασωθεί από το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms.

«Υπάρχει μια βασική αρχή, η οποία δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις. Ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην προστασία της κυριαρχίας του κράτους, βάσει των δημοκρατικών μας αρχών, πρέπει να υπερισχύουν πάντα τα πρώτα» δήλωσε κατά την αγόρευσή του ο εισαγγελέας Τζέρι Φεράρα. «Όποιος κινδυνεύει και βρίσκεται στην θάλασσα, πρέπει να διασώζεται. Ανεξάρτητα από το αν είναι επιβάτης, μέλος του πληρώματος ή μετανάστης», πρόσθεσε.

Ο Ματέο Σαλβίνι κατηγορείται για στέρηση της ελευθερίας των μεταναστών και για άρνηση να προχωρήσει σε επιβεβλημένες ενέργειες του κρατικού μηχανισμού.

Από τη μεριά της, η συνήγορος υπεράσπισης του Σαλβίνι, Τζούλια Μπουντζόρνο, υπογράμμισε ότι «με την σημερινή αγόρευσή του, ο εισαγγελέας τάσσεται κατά των κυβερνητικών διαταγμάτων που αφορούν το μεταναστευτικό, κατά της γραμμής βάσει της οποίας πρώτα πρέπει να αποφασίζεται η ανακατανομή των μεταναστών και μόνον στην συνέχεια να ακολουθεί η αποβίβασή τους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

