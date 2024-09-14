Το Ισραήλ επισημοποιεί το μέτωπο με τον Λίβανο



Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε από το πρωί πάνω από 50 ρουκέτες στην βόρεια Γαλιλαία και η ισραηλινή πολεμική αεροπορία ανταπάντησε με βομβαρδισμούς κατά στόχων της οργάνωσης στον νότιο Λίβανο. Εν μέσω αυτής της έντασης, το πρωθυπουργικό γραφείο στην Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε ότι κατά το ερχόμενη συνεδρίαση του ολιγομελούς υπουργικού συμβουλίου, αρμόδιου για ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, θα οριστεί ως «σκοπός πολέμου» η επιστροφή των ισραηλινών πολιτών στις εστίες τους στο βόρειο Ισραήλ.



Πρακτικά, η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι το Ισραήλ πρόκειται να διευρύνει τις πολεμικές επιχειρήσεις επισήμως πλέον και στον Λίβανο, δεδομένου ότι εδώ και ένδεκα μήνες, οι βόρειες περιοχές της χώρας βιώνουν μία εμπόλεμη καθημερινότητα, με πολλές πόλεις της περιοχής να έχουν ήδη εκκενωθεί.



Αξίζει να σημειωθεί ότι προχθές η Χεζμπολάχ εξέδωσε εντολή εκκένωσης πολλών πόλεων του Νοτίου Λιβάνου, λόγω επικείμενης διεύρυνσης των πολεμικών επιχειρήσεων.



Παράλληλα, πληθαίνουν οι δηλώσεις ισραηλινών αξιωματούχων ότι η κατάσταση στη νότια Γάζα έχει τεθεί υπό έλεγχο, τονίζοντας πως έχει καταστραφεί η συντριπτική πλειονότητα των τούνελ της Χαμάς στην μεθόριο με την Αίγυπτο.



Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν στα τοπικά κρατικά ΜΜΕ ότι, παρά τις αντίθετες απόψεις που ακούγονται από στρατιωτικούς παράγοντες, η ένταση των επιχειρήσεων στη Γάζα οφείλει να μειωθεί «για να μην τεθούν σε κίνδυνο οι ζωές όσων ομήρων είναι ακόμα ζωντανοί». Έτσι, το γενικότερο κλίμα που επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα καταδεικνύει ότι πρόθεση της ισραηλινής πλευράς είναι να μειωθεί η ένταση στη Γάζα προκειμένου να μετατοπισθεί το βάρος των επιχειρήσεων στον Λίβανο.



Αραβική δύναμη στον Άξονα Φιλαδέλφειας;



Ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα έχουν παγώσει, εντύπωση προκάλεσε η είδηση ότι βρίσκονται σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές στο Μαρόκο, όπου αξιωματούχοι της Αιγύπτου, του Μαρόκου, της Μαυριτανίας και του Τζιμπουτί συζητούν τη σύσταση μίας αραβικής διακρατικής δύναμης, που θα κληθεί να ελέγξει τον Άξονα Φιλαδέλφειας, είτε εξ ολοκλήρου είτε με ταυτόχρονη ισραηλινή παρουσία.



Μία τέτοια εξέλιξη, η οποία επισήμως δεν έχει σχολιαστεί από κανένα εμπλεκόμενο μέρος, ίσως αποτελέσει μία προσωρινή εναλλακτική, ενόσω αβέβαιο παραμένει το μέλλον του «πλαισίου Μπάιντεν» για εκεχειρία στη Γάζα.

