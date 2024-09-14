Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε την αλληλεγγύη της στον Ιταλό υπουργό Μεταφορών και γραμματέα της Λέγκα Ματέο Σαλβίνι, μετά το σημερινό αίτημα των εισαγγελέων του Παλέρμο για καταδίκη του σε έξι χρόνια κάθειρξης.

"Είναι αδιανόητο, ένας υπουργός της αβασίλευτης δημοκρατίας μας να κινδυνεύει να καταδικαστεί σε έξι χρόνια κάθειρξης επειδή έκανε τη δουλειά του, υπερασπιζόμενος τα σύνορα του έθνους, έτσι όπως ζήτησαν οι πολίτες με την ψήφο τους", τόνισε η Μελόνι, μέσω διαδικτύου.

"Το να μετατρέπεται σε αδίκημα η υποχρέωση να προστατεύεις τα σύνορα της Ιταλίας από την παράνομη μετανάστευση, δημιουργεί ένα σοβαρότατο προηγούμενο. Εκφράζω την πλήρη μου αλληλεγγύη στον Σαλβίνι", πρόσθεσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

να μην επιτρέψει - όταν ήταν υπουργός Εσωτερικών τον Αύγουστο του 2019- την αποβίβαση στην Κάτω Ιταλία 147 μεταναστών και προσφύγων που είχαν διασωθεί από το πλοίο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.