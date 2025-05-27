Η κυβέρνηση της Νορβηγίας ανακοίνωσε σήμερα ότι σχεδιάζει να επιλέξει τυχαία 100.000 νέους εργαζόμενους, ηλικίας 20-35 ετών, που θα έχουν για ορισμένα χρόνια μείωση φόρου έως και 2.380 ευρώ ετησίως, με σκοπό να μελετήσει την επίδραση στο εισόδημα και στην απασχόληση.

Λόγω των αυξανόμενων επιδομάτων και της έλλειψης εργατικού δυναμικού σε ορισμένους τομείς, οι νορβηγικές κυβερνήσεις μελετούσαν εδώ και αρκετά χρόνια τρόπους για να τονώσουν την αγορά εργασίας, τροποποιώντας τους κανόνες οικονομικής αρωγής και βελτιώνοντας την επαγγελματική κατάρτιση.

Ωστόσο, η πρόταση που διατύπωσαν σήμερα ο υπουργός Οικονομικών Γενς Στόλτενμπεργκ και η υπουργός Εργασίας Τόνιε Μπρένα προχωρά ένα βήμα παραπέρα, προσφέροντας μείωση φόρου σε περίπου 8% των εργαζομένων ηλικίας 20-35 ετών.

Εάν εγκριθεί από το κοινοβούλιο, οι 100.000 νέοι θα δικαιούνται μείωση φόρου έως και 27.500 νορβηγικών κορωνών (σ.σ. περίπου 2.380 ευρώ) ετησίως για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια. Θα συγκριθούν με συνομηλίκους τους οι οποίοι δεν θα έχουν την προνομιακή μείωση φόρου. «Αυτό θα μας δώσει ισχυρά δεδομένα για το εάν μια μείωση φόρου τέτοιας κλίμακας ενισχύει πραγματικά την απασχόληση των νέων», αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών.

Η υλοποίηση του μέτρου εκτιμάται πως θα κοστίσει περίπου 500 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (43 εκατ. ευρώ) ετησίως.

Η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο παγκοσμίως, η αξία του οποίου υπολογίζεται σε 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.