Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα, Τετάρτη, ότι κατέλαβε δύο χωριά στην ανατολική και τη βορειοανατολική Ουκρανία , διευρύνοντας τον έλεγχό του στη δυτική όχθη του ποταμού Οσκίλ που επί μακρόν σηματοδοτεί τη γραμμή του μετώπου στην περιοχή αυτή.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε σε ανακοίνωση ότι τα στρατεύματά του κατέλαβαν την Μπαρανίβκα, στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ, και το Νοβομλίνσκ, δίπλα στον Οσκίλ στην περιφέρεια του Χαρκόβου (βορειοανατολικά).

Η Μπαρανίβκα είναι ένα μικρό χωριό αλλά βρίσκεται κοντά σε δρόμο που συνδέει το Ποκρόβσκ, μια πόλη που απειλείται από τα ρωσικά στρατεύματα, με την Κοστιαντινίβκα, κόμβο επιμελητείας στον οποίο επίσης πλησιάζουν οι ρωσικές δυνάμεις.

Από τον δρόμο αυτό απέχουν πλέον μερικές εκατοντάδες μέτρα, σύμφωνα με το μπλογκ DeepState, που πρόσκειται στον στρατό του Κιέβου. Η κατάληψη του Νοβομλίνσκ σηματοδοτεί ισχυροποίηση των ρωσικών θέσεων στη δυτική όχθη του ποταμού Οσκίλ και αποτυπώνει εκ νέου τις δυσκολίες των ουκρανικών στρατευμάτων.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.