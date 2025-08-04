Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συνεχάρη τη Δευτέρα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ σχετικά με τις δηλώσεις του περί αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους τον Σεπτέμβριο.

Ο Ερντογάν και ο Στάρμερ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών καθώς και περιφερειακά και παγκόσμια ζητήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε επίσης τη σημασία της λήψης μέτρων για να υποχρεωθεί το Ισραήλ να συμφωνήσει σε εκεχειρία στη Γάζα και σε μια λύση δύο κρατών.



Πηγή: skai.gr

