Ρωσία: Δεν δεσμευόμαστε πλέον από το μορατόριουμ για τους πυραύλους μικρού - μεσαίου βεληνεκούς

Η Ρωσία δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από το μορατόριουμ για την ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς, ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στη σκιά και του πολέμου στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν από τη συνθήκη για τις πυρηνικές δυνάμεις μεσαίου βεληνεκούς (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) το 2019. Η Ρωσία είχε δηλώσει έκτοτε ότι δεν θα αναπτύξει τέτοια όπλα, εφόσον η Ουάσινγκτον δεν το πράξει. Ωστόσο, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ήδη από τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η Μόσχα θα πρέπει να απαντήσει σε αυτό που αποκάλεσε «αποσταθεροποιητικές ενέργειες» από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στον στρατηγικό τομέα, εγκαταλείποντας το μορατόριουμ.

«Καθώς η κατάσταση εξελίσσεται προς την πραγματική ανάπτυξη αμερικανικής κατασκευής χερσαίων πυραύλων μεσαίου και μικρού βεληνεκούς στην Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει ότι οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση ενός μονομερούς μορατόριουμ στην ανάπτυξη παρόμοιων όπλων έχουν εκλείψει», αναφέρει χαρακτηριστικά το ρωσικό υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

«Δεδομένου ότι οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας για το θέμα αυτό έχουν αγνοηθεί και η κατάσταση εξελίσσεται με βάση την πορεία για πραγματική ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων πυραύλων INF στην Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει τη μη ισχύ των όρων για τη διατήρηση μονομερούς μορατόριουμ στην ανάπτυξη παρόμοιων όπλων και εξουσιοδοτείται να δηλώσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από τους αντίστοιχους προηγουμένως υιοθετημένους αυτοπεριορισμούς» τονίζεται.

Αποσπάσματα της ανακοίνωσης του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών

«Στο πλαίσιο στοχευμένων βημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών, ως αποτέλεσμα των οποίων η Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) έπαψε να ισχύει το 2019, και τα επόμενα χρόνια, η Ρωσική Ομοσπονδία κατέβαλε προληπτικές προσπάθειες για τη διατήρηση της αυτοσυγκράτησης σε αυτόν τον τομέα.

Ειδικότερα, αυτό αντικατοπτρίστηκε σε δηλώσεις που έγιναν στο υψηλότερο επίπεδο την περίοδο 2019-2020, οι οποίες προέβλεπαν την εθελοντική υιοθέτηση από τη χώρα μας μονομερών αυτοπεριορισμών στην ανάπτυξη επίγειων πυραύλων INF μέχρι να εμφανιστούν παρόμοια αμερικανικής κατασκευής πυραυλικά όπλα στις σχετικές περιοχές του κόσμου.

Ταυτόχρονα, η ρωσική πλευρά απηύθυνε άμεση έκκληση στις χώρες του ΝΑΤΟ να κηρύξουν αμοιβαίο μορατόριουμ στην ανάπτυξη οπλικών συστημάτων που προηγουμένως απαγορεύονταν βάσει της Συνθήκης INF, και στους συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού να υποστηρίξουν τις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε έναν ανταγωνισμό εξοπλισμών σε αυτήν την περιοχή.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρωσικές πρωτοβουλίες δεν έτυχαν αμοιβαίας ανταπόκρισης. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους όχι μόνο παρουσίασαν δημόσια σχέδια για την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων πυραύλων INF σε διάφορες περιοχές, αλλά έχουν ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στην πρακτική εφαρμογή των προθέσεών τους.

Από το 2023, καταγράφουμε προηγούμενα μεταφοράς αμερικανικών συστημάτων ικανών για επίγειες εκτοξεύσεις INF σε ευρωπαϊκές χώρες του ΝΑΤΟ για τη «δοκιμή» αυτών των όπλων κατά τη διάρκεια ασκήσεων που έχουν σαφή αντιρωσική εστίαση.

Σε σχέση με την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, σημειώνουμε ότι με το πρόσχημα των ασκήσεων τον Απρίλιο του 2024, το σύστημα πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς Typhon παραδόθηκε στις Φιλιππίνες, οι οποίες εξακολουθούν να βρίσκονται στο αρχιπέλαγος.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης Talisman Saber 2025, ένα αυστραλιανό πλήρωμα του συγκροτήματος Hymars που αγοράστηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσε έναν αμερικανικό πύραυλο PrSM, ο οποίος δοκιμάστηκε από το Πεντάγωνο το 2021 για βεληνεκές άνω των 500 χλμ. και, κατά συνέπεια, ανήκει στην κατηγορία των χερσαίων INF.

Υπάρχουν αυξανόμενα στοιχεία για την εμφάνιση σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη Ρωσική Ομοσπονδία από άποψη εθνικής ασφάλειας, αμερικανικής κατασκευής όπλων, τα χαρακτηριστικά των οποίων επιτρέπουν την ταξινόμηση τους ως επίγεια συστήματα πυραύλων μεσαίου και μικρότερου βεληνεκούς.

Ένας σημαντικός πρόσθετος παράγοντας είναι η πρόθεση που έχουν δηλώσει αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ να αγοράσουν επίγεια INF από την Ουάσινγκτον και (ή) να αναπτύξουν τους δικούς τους πυραύλους με βεληνεκές εκτόξευσης που κυμαίνεται από 500 έως 5.500 χλμ., ή να αυξήσουν το υπάρχον εθνικό οπλοστάσιο τέτοιων όπλων. (...)

Τα προαναφερθέντα βήματα της «συλλογικής Δύσης» συνολικά οδηγούν στον σχηματισμό και τη συσσώρευση αποσταθεροποιητικών πυραυλικών δυνατοτήτων σε περιοχές που γειτνιάζουν με τη Ρωσική Ομοσπονδία, δημιουργώντας άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας μας, επιπλέον, στρατηγικής φύσης.(...)

Όπως έχει επανειλημμένα δηλώσει η ρωσική πλευρά, ένα τέτοιο σενάριο θα απαιτήσει αντισταθμιστικά στρατιωτικοτεχνικά μέτρα από τη χώρα μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες αναδυόμενες απειλές και να διατηρηθεί μια στρατηγική ισορροπία.

Δεδομένου ότι οι επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας για το θέμα αυτό έχουν αγνοηθεί και η κατάσταση εξελίσσεται με βάση την πορεία για πραγματική ανάπτυξης αμερικανικών χερσαίων πυραύλων INF στην Ευρώπη και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει τη μη ισχύ των όρων για τη διατήρηση μονομερούς μορατόριουμ στην ανάπτυξη παρόμοιων όπλων και εξουσιοδοτείται να δηλώσει ότι η Ρωσική Ομοσπονδία δεν θεωρεί πλέον ότι δεσμεύεται από τους αντίστοιχους προηγουμένως υιοθετημένους αυτοπεριορισμούς.

Οι αποφάσεις σχετικά με τις συγκεκριμένες παραμέτρους των μέτρων αντίδρασης θα ληφθούν από την ηγεσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας με βάση μια διατμηματική ανάλυση της κλίμακας της ανάπτυξης αμερικανικών και άλλων δυτικών χερσαίων πυραύλων INF, καθώς και τη γενική εξέλιξη της κατάστασης στον τομέα της διεθνούς ασφάλειας και της στρατηγικής σταθερότητας».

