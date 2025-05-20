Γάζα: Το Ισραήλ ανακοινώνει την είσοδο 93 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα την είσοδο 93 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια του ΟΗΕ στην πολιορκημένη και κατεστραμμένη από τον πόλεμο Λωρίδα της Γάζας.

«Ενενήντα τρία φορτηγά του ΟΗΕ που μετέφεραν βοήθεια, όπως αλεύρι για τα αρτοποιεία, βρεφικές τροφές, ιατρικά υλικά και φάρμακα, διέσχισαν σήμερα το σημείο διέλευσης Κερέμ Σαλόμ για τη Γάζα», δηλώνει σε ανακοίνωση ο COGAT, οργανισμός του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας που εποπτεύει τις πολιτικές υποθέσεις στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

