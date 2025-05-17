Ισραηλινός αστυνομικός τραυματίζεται σε επίθεση με μαχαίρι στην Ιερουσαλήμ - Ο δράστης «εξουδετερώνεται»

Μέλος της αστυνομίας του Ισραήλ τραυματίστηκε χθες Παρασκευή σε επίθεση με μαχαίρι στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, ανακοίνωσε η υπηρεσία του, συμπληρώνοντας πως ο δράστης «εξουδετερώθηκε».

Ο αστυνομικός «μαχαιρώθηκε στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ», σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής αστυνομίας. Αμέσως μέλη των δυνάμεων ασφαλείας πυροβόλησαν τον «ύποπτο», που «εξουδετερώθηκε», πρόσθεσε η ίδια πηγή, χωρίς διευκρινίσεις αρχικά.

Κατόπιν η αστυνομία ανακοίνωσε πως το μέλος της που υπέστη επίθεση έκρινε «ύποπτη» τη συμπεριφορά του δράστη προτού «κάποια στιγμή ο τρομοκράτης επιτεθεί στον αστυνομικό και τον τραυματίσει στην πλάτη με μαχαίρι».

Άλλος αστυνομικός, καθώς και μέλος της συνοριοφυλακής, «αντέδρασαν γρήγορα κι εξουδετέρωσαν τον τρομοκράτη. Ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης μέχρι στιγμής.

Το Magen David Adom, ισραηλινός οργανισμός αντίστοιχος του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως «παρείχε φροντίδες επιτόπου» στον 25χρονο αστυνομικό προτού διακομιστεί σε νοσοκομείο. Ο τραυματίας «είχε πλήρως τις αισθήσεις του».

Το επεισόδιο καταγράφτηκε κοντά σε πύλη μέσω της οποίας αποκτάται πρόσβαση στην πλατεία των τζαμιών, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, τομέα της ιερής για τους πιστούς τριών θρησκειών πόλης που τελεί υπό κατοχή κι έχει προσαρτηθεί από το Ισραήλ.

Ο τρίτος πιο ιερός τόπος του ισλάμ, η πλατεία των τζαμιών, οικοδομήθηκε πάνω στα συντρίμμια του δεύτερου ιουδαϊκού ναού, μετά την καταστροφή του το 70 μ.Χ. από τους Ρωμαίους. Για τους εβραίους πρόκειται για το όρος του ναού, τον ιερότερο τόπο του ιουδαϊσμού.

Βρίσκεται στην καρδιά της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης και γίνεται συχνά αιτία εντάσεων ανάμεσα στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.